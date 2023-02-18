Khoảnh khắc chung khung hình của bộ 3 'cực phẩm nhan sắc' Lâm Chí Dĩnh - Chung Hán Lương - Won Bin khiến dân tình rụng tim

Có thể nói, trong làng giải trí Châu Á thập niên 2000, Lâm Chí Dĩnh , Chung Hán Lương , Won Bin được coi là 3 tài tử nổi tiếng nhất nhờ sở hữu vẻ điển trai nổi bật và sự nghiệp diễn xuất thành công. Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hội bộ 3 nhan sắc ‘cực phẩm’ bao gồm Lâm Chí Dĩnh, Won Bin và Chung Hán Lương. Theo đó, bức ảnh được chụp vào năm 2007, khi đó cả 3 mỹ nam đều đang ở giai đoạn đỉnh cao về cả sự nghiệp lẫn nhan sắc.

Vào những năm thập niên 90, Lâm Chí Dĩnh và Chung Hán Lương là 2 ca sĩ trẻ có sự nghiệp rất nổi bật, tưởng chừng họ sẽ là đối thủ cạnh tranh không đội trời chung nhưng trên thực tế họ lại là những người bạn tốt của nhau.

Tính đến hiện tại, Lâm Chí Dĩnh và Chung Hán Lương đã có con đường riêng và không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như trước nhưng họ vẫn giữ tình bạn tốt đẹp và âm thầm giúp đỡ, ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Không những thế, Chung Hán Lương còn là cha đỡ đầu con trai của Lâm Chí Dĩnh. Thậm chí, ‘nam thần ngôn tình’ luôn coi Lâm Chí Dĩnh như anh trai của mình.

Xét về con đường riêng, Lâm Chí Dĩnh là nam thần lớn tuổi nhất trong bộ ba ‘cực phẩm nhan sắc’. Anh được phát hiện và gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Nhờ sức hút "khủng" của mình, tài tử họ Lâm có biệt danh "cơn bão nhỏ" của ngành giải trí Đài Loan. Anh còn được khán giả ưu ái gọi bằng biệt hiệu "Tiểu Thiên Vương".

Khi ‘đá chéo’ sang phim ảnh, Lâm Chí Dĩnh gặt hái được nhiều thành công không kém khi chưa đầy 30 tuổi. Lâm Chí Dĩnh là gương mặt gắn liền với tuổi thơ của biết bao nhiêu người với loạt phim đình đám như Tuyệt Đại Song Kiêu, Thiên Long Bát Bộ, Sợi Dây Chuyền Định Mệnh…Không những thế, với nhan sắc điển trai của mình, Lâm Chí Dĩnh còn là người tình trong mộng của biết bao nghệ sĩ lẫn khán giả nữ.

Còn Chung Hán Lương cũng gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ, diễn viên múa minh họa cho đài TVB. Sau đó, anh dần chuyển hướng sang đóng phim thần tượng Đài Loan và được mệnh danh là ‘mỹ nam của các mỹ nam’. Năm 30 tuổi, anh chuyển hướng sang Đại Lục, gây dựng lại sự nghiệp từ những vai diễn nhỏ. Anh bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trong Lộc Đỉnh Ký, Mai Khôi Giang Hồ.

Hiện tại, ở độ tuổi U50, Lâm Chí Dĩnh và Chung Hán Lương đều đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng lại có cuộc sống vô cùng khác biệt. Nếu Lâm Chí Dĩnh đã tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình thì cũng là lúc Chung Hán Lương đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp và chưa kết hôn.

Năm 2009, vai diễn trong Không Kịp Nói Yêu Em giúp Chung Hán Lương trở thành ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ. Tiếp đến, thành công của Bên Nhau Trọn Đời vào năm 2015 đã khiến Chung Hán Lương dần “chấp niệm” với phim ngôn tình thần tượng và chưa có ý định chuyển hình ở dòng phim mới.

Trong khi đó, Won Bin là người nhỏ tuổi nhất trong bộ ba "nam thần" màn ảnh châu Á thập niên 2000. Nam diễn viên bắt đầu đóng phim khi tròn 20 tuổi và vụt sáng trở thành ngôi sao sau vai diễn trong Trái Tim Mùa Thu. Khuôn mặt điển trai như tượng tạc của Won Bin được ví như tiêu chuẩn cái đẹp tại Hàn Quốc. Suốt 20 năm qua, người dân xứ kim chi vẫn ưu ái gọi tài tử 7X bằng biệt danh "Thánh sống Won Bin".

Dù ít đóng phim nhưng Won Bin vẫn là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử showbiz Hàn. Trong giai đoạn đỉnh cao danh tiếng, Won Bin từng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng các mỹ nam thu hút nhất châu Á. Tuy nhiên, từ năm 2010 tới nay, tài tử người Hàn đã ngừng đóng phim. Anh kết hôn với nữ diễn viên Lee Na Young và duy trì cuộc sống kín tiếng.

Vào năm 2020, Won Bin được trông thấy ghi hình quảng cáo ở khu vực Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Đây là lần hiếm hoi nam diễn viên xuất hiện ở nơi công cộng sau 10 năm vắng bóng ngành giải trí. Người hâm mộ nhận xét Won Bin vẫn giữ được vẻ điển trai và trẻ trung như 10 năm trước.