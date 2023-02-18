Không phải Vương Hạc Đệ, sao nam này mới là người thay thế Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong Hắc Liên Hoa Công Lược?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin bộ đại chế tác "Hắc Liên Hoa Công Lược" tiếp tục thay đổi nam chính sau lùm xùm tình ái của Trần Phi Vũ.

Bê bối ảnh nóng của Trần Phi Vũ là tin tức giải trí được quan tâm bậc nhất ở Trung Quốc. Các diễn biến liên quan đến vụ việc đứng đầu về lượt đọc và tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Dù được công ty quản lý nhanh chóng lên tiếng bênh vực, bảo vệ nhưng danh tiếng cùng sự nghiệp của Trần Phi Vũ đã bắt đầu bị ảnh hưởng. Đáng nói, đây còn là thời điểm dự án Hắc Liên Hoa Công Lược chuẩn bị công bố dàn diễn viên chính, khai máy vào tháng 4 trong năm nay. Nếu như không có lùm xùm tình ái nổ ra, Trần Phi Vũ có thể sẽ giành được suất nam chính trong bộ phim được đầu tư "khủng" vừa nội dung lẫn hình thức.

"Hắc Liên Hoa Công Lược" là dự án thuộc hạng mục cấp S+ do Tencent sản xuất, hợp tác cùng công ty Hằng Tinh. Về phía cư dân mạng, nhiều người tỏ ra rất ủng hộ việc Vương Hạc Đệ tái hợp với Ngu Thư Hân lần 2, sau thành công "bùng nổ" của Thương Lan Quyết. Nhưng ta cần phải nhìn vào thực tế rằng sẽ rất khó để cặp đôi Đệ Hân Dẫn Lực "yêu thêm lần hai" trong thời gian ngắn như vậy.

Bên cạnh đó, không ít người đang xôn xao trước thông tin Cung Tuấn chính là nam chính thay thế Trần Phi Vũ trong dự án phim này, mà không phải là Vương Hạc Đệ. Do đó, các "mọt phim" cũng tỏ ra vô cùng hào hứng với sự kết hợp lần đầu giữa Cung Tuấn và Ngu Thư Hân. Cung Tuấn sinh năm 1992, gia nhập showbiz từ năm 2015. Anh từng góp mặt ở bộ phim cổ trang Túy Linh Lung, Gửi thời thanh xuân mỹ mãn ngọt ngào của chúng ta (2019, Chúng ta bắt đầu yêu sau khi cưới (2020), nhưng tên tuổi không được chú ý và bị xếp vào nhóm sao hạng C. Đến năm 2021, Cung Tuấn có bước tiến lớn trong sự nghiệp nhờ thành công của Sơn hà lệnh - tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết đồng tính nam. Kể từ đó, nam diễn viên sinh năm 1992 được truyền thông quan tâm, người hâm mộ săn đón tại sân bay, phim trường, nhà sản xuất ưu ái giao vai chính trong các dự án lớn, đóng cặp với minh tinh hàng đầu showbiz. Cung Tuấn có tác phẩm An Lạc truyện, diễn cùng Địch Lệ Nhiệt Ba được khán giả mong đợi.

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