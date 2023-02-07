Trương Lăng Hách làm một hành động dành cho fan couple Trương Lăng Hách-Ngu Thư Hân khiến dân tình chỉ trích dữ dội

Dự án truyền hình Vân Chi Vũ hiện đang khởi quay nhận được sự chú ý của khán giả. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Ngu Thư Hân và nam phụ Trương Lăng Hách sau thành công của Thương Lan Quyết. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến bộ phim luôn nhận được sự quan tâm.

Mới đây, Hân Thành Tắc Lăng (tên fan couple Ngu Thư Hân – Trương Lăng Hách) đăng tải video tổng hợp loạt ảnh leak tình cảm của cặp đôi trên hậu trường Vân Chi Vũ. Chuyện không có gì để nói nếu khán giả tinh mắt phát hiện Trương Lăng Hách thả tim video couple Hân Thành Tắc Lăng.

Sự việc này gây nhiều luồng ý kiến khác nhau. Đa phần chỉ trích Trương Lăng Hách, phim chưa quay xong còn có ý định xào couple với Ngu Thư Hân. Thậm chí còn nhắc lại quan hệ yêu đương mập mờ của Trương Lăng Hách với Bạch Lộc khi cùng hợp tác trong Ninh An Như Mộng. Một số khác thì cho rằng có lẽ anh chàng chỉ trượt tay thả tim chứ không có ý gì.

Được biết, Vân Chi Vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân). Khi cha và anh trai đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.

Hiện tại, sự việc Trương Lăng Hách thả tim cho video couple Hân Thành Tắc Lăng vẫn còn gây xôn xao và tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.