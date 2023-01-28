Fan Ngu Thư Hân 'chất lượng', cosplay Thần Tài đem tặng idol thỏi vàng siêu khổng lồ

Sao quốc tế 28/01/2023 08:40

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Ngu Thư Hân được một fan hâm mộ cosplay Thần Tài đến tặng thỏi vàng khổng lồ.

Sau thành công Thương Lan Quyết lên sóng vào mùa hè năm 2022, danh tiếng của Ngu Thư Hân mới thật sự trở nên phổ biến và được nhiều khán giả biết đến. Cô nàng gia tăng lượng fan và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Fan Ngu Thư Hân 'chất lượng', cosplay Thần Tài đem tặng idol thỏi vàng siêu khổng lồ - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Ngu Thư Hân được một fan hâm mộ cosplay Thần Tài đến tặng quà. Đáng chú ý, fan của Ngu Thư Hân vô cùng chất lượng khi tặng hẳn cho cô nàng một thỏi vàng mô hình siêu to siêu khổng lồ. Dù che kín mặt nhưng nhiều khán giả có thể nhận thấy được sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên của cô nàng trước món quà khủng nhân dịp đầu năm mới.

Fan Ngu Thư Hân 'chất lượng', cosplay Thần Tài đem tặng idol thỏi vàng siêu khổng lồ - Ảnh 2Fan Ngu Thư Hân 'chất lượng', cosplay Thần Tài đem tặng idol thỏi vàng siêu khổng lồ - Ảnh 3Fan Ngu Thư Hân 'chất lượng', cosplay Thần Tài đem tặng idol thỏi vàng siêu khổng lồ - Ảnh 4Fan Ngu Thư Hân 'chất lượng', cosplay Thần Tài đem tặng idol thỏi vàng siêu khổng lồ - Ảnh 5Fan Ngu Thư Hân 'chất lượng', cosplay Thần Tài đem tặng idol thỏi vàng siêu khổng lồ - Ảnh 6Fan Ngu Thư Hân 'chất lượng', cosplay Thần Tài đem tặng idol thỏi vàng siêu khổng lồ - Ảnh 7Fan Ngu Thư Hân 'chất lượng', cosplay Thần Tài đem tặng idol thỏi vàng siêu khổng lồ - Ảnh 8

Ngu Thư Hân có xuất thân là Bạch Phú Mỹ của làng giải trí Hoa ngữ. Có gia thế khủng nhưng cô lại chọn con đường nghề thuật làm sự nghiệp của mình. Thế nên khi cô đặt chân vào thế giới showbiz, nhiều người cho rằng đây chỉ là cuộc dạo chơi của những người giàu có. Đến khi hết hứng thú thì sẽ quay trở về tiếp quản gia sản của gia đình.

Fan Ngu Thư Hân 'chất lượng', cosplay Thần Tài đem tặng idol thỏi vàng siêu khổng lồ - Ảnh 9

Tuy rằng tham gia nhiều bộ phim và nhận được sự yêu thích của khán giả. Thế nhưng diễn xuất của cô lại không được đánh giá cao từ truyền thông. Bởi cô chưa từng trải qua trường lớp đào tạo diễn xuất nào. Chính vì thế mà lối diễn của cô vẫn bị rập khuôn 1 màu, chưa có sự đột phá nổi bật.

Fan Ngu Thư Hân 'chất lượng', cosplay Thần Tài đem tặng idol thỏi vàng siêu khổng lồ - Ảnh 10

Hiện tại, Ngu Thư Hân đang quay dự án Vân Chi Vũ tái hợp cùng Trương Lăng Hách trong Thương Lan Quyết. Các khán giả mong chờ sự đột phá trong diễn xuất của cô nàng khi dự án được lên sóng.

Hết Ngô Lỗi - Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ được đồn đoán nên duyên trong dự án cổ trang chuyển thể

Hết Ngô Lỗi - Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ được đồn đoán nên duyên trong dự án cổ trang chuyển thể

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Vương Hạc Đệ sẽ nên duyên với Triệu Lộ Tư trong dự án chuyển thể Hướng Tổ Sư Dâng Lên Cá Ướp Muối.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân Thương Lan Quyết Vân Chi Vũ sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hết Ngô Lỗi - Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ được đồn đoán nên duyên trong dự án cổ trang chuyển thể

Hết Ngô Lỗi - Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ được đồn đoán nên duyên trong dự án cổ trang chuyển thể

Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội

Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân nhận thêm thành tích mới dù kết thúc đã lâu, fan couple được dịp tiếp tục 'đẩy thuyền' tái hợp cặp đôi

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân nhận thêm thành tích mới dù kết thúc đã lâu, fan couple được dịp tiếp tục 'đẩy thuyền' tái hợp cặp đôi

Hành động lạ của Bạch Lộc dành cho Ngu Thư Hân gây xôn xao cộng đồng mạng?

Hành động lạ của Bạch Lộc dành cho Ngu Thư Hân gây xôn xao cộng đồng mạng?

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bật chế độ 'fan cứng' của nhau, dân tình chốt hạ 'trên tình bạn dưới tình yêu'?

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bật chế độ 'fan cứng' của nhau, dân tình chốt hạ 'trên tình bạn dưới tình yêu'?

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái