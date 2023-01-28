Fan Ngu Thư Hân 'chất lượng', cosplay Thần Tài đem tặng idol thỏi vàng siêu khổng lồ

Sau thành công Thương Lan Quyết lên sóng vào mùa hè năm 2022, danh tiếng của Ngu Thư Hân mới thật sự trở nên phổ biến và được nhiều khán giả biết đến. Cô nàng gia tăng lượng fan và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Ngu Thư Hân được một fan hâm mộ cosplay Thần Tài đến tặng quà. Đáng chú ý, fan của Ngu Thư Hân vô cùng chất lượng khi tặng hẳn cho cô nàng một thỏi vàng mô hình siêu to siêu khổng lồ. Dù che kín mặt nhưng nhiều khán giả có thể nhận thấy được sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên của cô nàng trước món quà khủng nhân dịp đầu năm mới.

Ngu Thư Hân có xuất thân là Bạch Phú Mỹ của làng giải trí Hoa ngữ. Có gia thế khủng nhưng cô lại chọn con đường nghề thuật làm sự nghiệp của mình. Thế nên khi cô đặt chân vào thế giới showbiz, nhiều người cho rằng đây chỉ là cuộc dạo chơi của những người giàu có. Đến khi hết hứng thú thì sẽ quay trở về tiếp quản gia sản của gia đình.

Tuy rằng tham gia nhiều bộ phim và nhận được sự yêu thích của khán giả. Thế nhưng diễn xuất của cô lại không được đánh giá cao từ truyền thông. Bởi cô chưa từng trải qua trường lớp đào tạo diễn xuất nào. Chính vì thế mà lối diễn của cô vẫn bị rập khuôn 1 màu, chưa có sự đột phá nổi bật.

Hiện tại, Ngu Thư Hân đang quay dự án Vân Chi Vũ tái hợp cùng Trương Lăng Hách trong Thương Lan Quyết. Các khán giả mong chờ sự đột phá trong diễn xuất của cô nàng khi dự án được lên sóng.