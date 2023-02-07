Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 tung poster mới của Ngu Thư Hân và Hứa Khải, hé lộ khoảnh khắc vô cùng tình cảm của cặp đôi

Sau thành công của dự án Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân đã trở lại đường đua phim ảnh bằng vai nữ chính trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6. Đóng cặp với Ngu Thư Hân ở dự án này là mỹ nam Hứa Khải.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh mới nhất của bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6. Theo đó, đoàn phim đã tung ra poster mới nhất, hé lộ khoảnh khắc của cặp đôi chính Hứa Khải và Ngu Thư Hân. Có thể thấy, cặp đôi vô cùng tình cảm bên nhau và cùng thả đèn hoa đăng trên sông. Với visual đỉnh cao, các khán giả vô cùng hóng đợi dự án sớm lên sóng trong thời gian tới.