Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 tung poster mới của Ngu Thư Hân và Hứa Khải, hé lộ khoảnh khắc vô cùng tình cảm của cặp đôi

Mới đây, đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 đã tung ra poster mới nhất, hé lộ khoảnh khắc vô cùng tình cảm của cặp đôi chính Hứa Khải và Ngu Thư Hân.
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Sau thành công của dự án Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân đã trở lại đường đua phim ảnh bằng vai nữ chính trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6. Đóng cặp với Ngu Thư Hân ở dự án này là mỹ nam Hứa Khải.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh mới nhất của bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6. Theo đó, đoàn phim đã tung ra poster mới nhất, hé lộ khoảnh khắc của cặp đôi chính Hứa Khải và Ngu Thư Hân. Có thể thấy, cặp đôi vô cùng tình cảm bên nhau và cùng thả đèn hoa đăng trên sông. Với visual đỉnh cao, các khán giả vô cùng hóng đợi dự án sớm lên sóng trong thời gian tới.
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện vốn là loạt phim nhiều phần chuyển thể từ game từng đưa tên tuổi loạt sao Cbiz một bước tỏa sáng như Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Đường Yên, Hoắc Kiến Hoa... Nối tiếp thành công của những phần trước, nội dung phần 6 tiếp tục được chuyển thể từ trò chơi game online rất ăn khách tại Trung Quốc. Kịch bản không chỉ xoay quanh những chuyện tình cảm động giữa các nhân vật chính, mà còn gửi gắp thông điệp về lòng nhân ái, chỉnh nghĩa, tình yêu thương và cao thượng của con người.
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 lấy bối cảnh khi thần Nông khai sinh, nơi suối nguồn năng lượng mang sự sống cho mọi sinh linh gọi là cửu tuyền đã hình thành. Nội dung kể về Việt Kim Triều (Hứa Khải) và em gái kết nghĩa Việt Kỳ (Ngu Thư Hân) đã ngao du trong giang hồ nhiều năm. Trong một lần tình cờ, 2 người quen biết thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn, từ đây Việt Kỳ đã bước vào chặng đường chông gai nhất của cuộc đời mình khi phải lựa chọn giữa tình thân và đại nghĩa vì thiên hạ.