Ngu Thư Hân ngày càng 'hot', được cả con trai 'bà trùm' Cbiz hâm mộ, quyết tâm xin chữ ký bằng được

Sao quốc tế 10/02/2023 10:43

Có thể thấy, Ngu Thư Hân đã ngày càng bứt phá và có thêm nhiều fan hâm mộ.

Ngu Thư Hân hiện tại được đánh giá là một trong những nữ diễn viên hàng đầu lứa nghệ sĩ sinh sau năm 1995. Cô nổi tiếng với các phim như "Trạm kế tiếp là hạnh phúc", "Khu rừng nhỏ của chúng ta" và đặc biệt "Thương lan quyết" lên sóng vào mùa hè năm 2022. 

Ngu Thư Hân ngày càng 'hot', được cả con trai 'bà trùm' Cbiz hâm mộ, quyết tâm xin chữ ký bằng được - Ảnh 1

Với vai diễn Hoa Lan Nhỏ của Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết đã nhanh chóng gây sốt màn ảnh Hoa ngữ thời điểm đó. Từ một diễn viên không được nhiều chú ý, cô đã bứt phá và có thêm nhiều fan hâm mộ. 

Mới đây, nữ diễn viên đã chứng minh độ nổi tiếng của mình khi tiết lộ con trai của bà trùm Cbiz cũng hâm mộ mình cuồng nhiệt, thậm chí còn nhờ mẹ xin ảnh và chữ kí bằng được.

Ngu Thư Hân ngày càng 'hot', được cả con trai 'bà trùm' Cbiz hâm mộ, quyết tâm xin chữ ký bằng được - Ảnh 2
Con trai của bà trùm Cbiz Đỗ Hoa từng công khai xuất hiện cùng mẹ và còn nhắn tin nài nỉ mẹ xin chữ kí Ngu Thư Hân giúp. 

Cậu bé tên Quả Quả là con trai của Đỗ Hoa, tổng giám đốc công ty giải trí Yuehua (Nhạc Hoa). Người phụ nữ này được coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất của truyền thông Trung Quốc, nắm trong tay nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Vương Nhất Bác, Phạm Thừa Thừa, Trình Tiêu,...

Ngu Thư Hân đã gửi kèm ảnh và chữ ký cùng lời chúc Quả Quả học tập chăm chỉ. Đỗ Hoa sau đó cũng cảm ơn Ngu Thư Hân đã gửi tặng món quà này. 

Ngu Thư Hân ngày càng 'hot', được cả con trai 'bà trùm' Cbiz hâm mộ, quyết tâm xin chữ ký bằng được - Ảnh 3

Không chỉ vậy, netizen cũng được dịp "đào" lại bài đăng của Ngu Thư Hân, từng cười haha vào clip cõng lợn của Quả Quả, còn mình thì sau đó cũng bị cười haha vì cảnh cõng vịt tương tự. Ai nấy cũng đều thích thú với những lần công khai tương tác trên mạng xã hội vô cùng đáng yêu của hai chị em. Không ít netizen còn cảm thán rằng khi làm con trai của tổng tài thì việc "đu idol" cũng dễ dàng hơn nhiều. 

Ngu Thư Hân ngày càng 'hot', được cả con trai 'bà trùm' Cbiz hâm mộ, quyết tâm xin chữ ký bằng được - Ảnh 4
Bài đăng của Ngu Thư Hân cười haha vào cảnh cõng lợn của Quả Quả.

Vài năm trước, Ngu Thư Hân không có nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Còn nhớ cách đây 2 năm, Ngu Thư Hân may mắn nhận đề cử "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại Lễ trao giải Kim Ưng.

Ngu Thư Hân ngày càng 'hot', được cả con trai 'bà trùm' Cbiz hâm mộ, quyết tâm xin chữ ký bằng được - Ảnh 5

Tuy nhiên vì năng lực diễn xuất có hạn, cũng chưa có bộ phim nào thực sự nổi bật nên cô đã trắng tay ra về. Khi được phỏng vấn trong hậu trường, Ngu Thư Hân đã vô cùng quyết tâm đặt ra mục tiêu cho bản thân. Theo đó, nữ diễn viên mong muốn khán giả sau này khi xem phim của cô sẽ khen ngợi cho sự nỗ lực của mình. Và cuối cùng đến bộ phim "Thương lan quyết" do cô đóng chính đã chính thức khép lại với thành tích khủng.

Ngu Thư Hân ngày càng 'hot', được cả con trai 'bà trùm' Cbiz hâm mộ, quyết tâm xin chữ ký bằng được - Ảnh 6

Hiện tại Ngu Thư Hân đang trong thời gian ghi hình cho bộ phim cổ trang Vân Chi Vũ đóng cùng Trương Lăng Hách. Đây là lần thứ hai Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách hợp tác. Trước đó, Trương Lăng Hách đóng vai nam phụ trong Thương Lan Quyết.

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