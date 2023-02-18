Sao nam Hương Mật Tựa Khói Sương bất ngờ tiết lộ một sự thật về nhân cách của Dương Tử

Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những dự án cổ trang đình đám, ‘đại bạo’ của làng giải trí Hoa Ngữ. Cho đến hiện tại, bộ phim đã giữ được sức hút lớn và nâng cao vị thế của các diễn viên chính như Dương Tử , La Vân Hi, Đặng Luân,…Chính vì thế, những câu chuyện liên quan đến dự án luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, trong một buổi livestream, diễn viên Hạ Chí Viễn , người từng thủ vai ‘hồ ly’ Đan Chu (Nguyệt Hạ Tiên Nhân) trong Hương Mật Tựa Khói Sương đã nhắc đến Dương Tử cũng như dành nhiều lời khen ngợi dành cho ‘đàn chị’ của mình.

Theo đó, Hạ Chí Viễn cho biết vì là lần đầu anh đóng phim cổ trang nên áp lực rất lớn. Lúc mới bắt đầu quay Hương Mật Tựa Khói Sương, đạo diễn chế tác phim không quá công nhận phong cách diễn xuất của anh và gọi điện kêu nam diễn viên đến đoàn phim nói chuyện yêu cầu thay đổi một vài chỗ trong diễn xuất. Lúc đó, nam diễn viên cảm thấy lo lắng không biết bản thân diễn xuất có vấn đề gì vì đã diễn đúng theo kịch bản.

Trong lúc bối rối, Dương Tử chính là người truyền động lực lớn cho Hạ Chí Viễn. Anh cho biết, Dương Tử đã đưa ra lời khuyên rằng: “Chí Viễn đừng sợ, tôi thấy cậu diễn không có vấn đề gì cả, cứ diễn theo cách của cậu, tôi thấy cậu diễn rất tốt”.

Sau câu nói đó của ‘đàn chị’, Hạ Chí Viễn cho biết bản thân đã tràn đầy tự tin và càng có động lực hơn. Vào thời điểm bộ phim lên sóng, vai diễn ‘bé hồ ly’ Nguyệt Hạ Tiên Nhân của nam diễn viên được khán giả đón nhận tích cực và yêu mến.

Không những thế, nam diễn viên còn kể một chuyện về nhân cách tốt đẹp của Dương Tử dành cho nhân viên đoàn phim. Theo đó, trong một buổi quay, vì trời mưa nên phải xuống núi đổi cảnh quay, có một nhân viên đoàn không có chỗ ngồi, vì trên xe toàn diễn viên nên cô ấy ngại nên định tự đi bộ xuống núi. Lúc đó, Dương Tử đã trực tiếp mở cửa xe và kêu cô nhân viên lên xe ngồi cùng khiến ai trên xe cũng đều bất ngờ.

Chính vì những câu chuyện trên mà Hạ Chí Viễn cảm thấy biết ơn ‘đàn chị’ Dương Tử và không ngớt lời khen ngợi nhân cách vàng lẫn tài năng diễn xuất của nàng tiểu hoa.