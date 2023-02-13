Dương Tử đậm chất cổ điển với mái tóc xoăn bồng bềnh trong Muốn Mãi Mãi Yêu

Sao quốc tế 13/02/2023 11:00

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Dương Tử trong tạo hình tóc xoăn bồng bềnh trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu.

Những ngày qua, dự án Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ là Tình Yêu 199) do Dương TửPhạm Thừa Thừa đã chính thức khai máy. Tuy nhiên, gần đây, có thông tin Dương Tử bị chấn thương chân ở phim trường nhưng sau khi sơ cứu đã ngồi xe lăn trở lại bộ phim. Chính vì thế, những thông tin và hình ảnh của nàng tiểu hoa ở phim trường càng thu hút sự hóng đợi của các khán giả.

Dương Tử đậm chất cổ điển với mái tóc xoăn bồng bềnh trong Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 1Dương Tử đậm chất cổ điển với mái tóc xoăn bồng bềnh trong Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 2Dương Tử đậm chất cổ điển với mái tóc xoăn bồng bềnh trong Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 3

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Dương Tử. Theo đó, phòng làm việc của cô nàng chia sẻ loạt ảnh cô nàng ở phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Dù bị thương nhưng Dương Tử vẫn giữ được thần sắc tốt. Trong những hình ảnh, cô nàng khá ấn tượng với dáng ngồi tựa lưng để lộ góc nghiêng cuốn hút. Đáng chú ý là tạo hình tóc xoăn bồng bềnh của cô nàng trông đậm chất cổ điển Hồng Kông thập niên cũ.

Dương Tử đậm chất cổ điển với mái tóc xoăn bồng bềnh trong Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 4Dương Tử đậm chất cổ điển với mái tóc xoăn bồng bềnh trong Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 5Dương Tử đậm chất cổ điển với mái tóc xoăn bồng bềnh trong Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 6

Nhiều khán giả còn đào lại hình ảnh mái tóc xoăn của Dương Tử năm 17 tuổi khi tham gia một dự án phim ảnh. Họ cho rằng tạo hình ở thời điểm hiện tại của cô nàng vẫn giữa được nét đáng yêu như thời điểm của tuổi đôi mươi.

Dương Tử đậm chất cổ điển với mái tóc xoăn bồng bềnh trong Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 7Dương Tử đậm chất cổ điển với mái tóc xoăn bồng bềnh trong Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 8

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau.

Dương Tử đậm chất cổ điển với mái tóc xoăn bồng bềnh trong Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 9

Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn. Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạn

Dương Tử bị trật chân vẫn ngồi xe lăn trở lại phim trường, netizen hết lời khen ngợi vì thái độ kính nghiệp

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