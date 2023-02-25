Chung Hán Lương và Đường Yên cosplay giao diện như thời Bên Nhau Trọn Đời 8 năm trước khiến fan xao xuyến

Những ngày qua, thông tin Chung Hán Lương và Đường Yên ‘tái hợp’ trên chương trình Quán Trọ Của Chúng Tôi nhận được sự chú ý của khán giả. Dù tập có hai ngôi sao tham gia vẫn chưa chính thức lên sóng, song hình ảnh cả hai đứng cạnh nhau vẫn đủ khiến mạng xã hội bùng nổ.

Mới đây, trong những khoảnh khắc hậu trường mới nhất, cặp đôi khiến dân tình phấn khích khi có màn cosplay tạo hình giống Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh năm nào. Trong khi Chung Hán Lương diện vest lịch lãm, Đường Yên mặc áo dạ dài, khoe vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào. Nhiều cư dân mạng bày tỏ nhìn cả hai bên nhau tựa như những thước phim từ tác phẩm Bên Nhau Trọn Đời .

Khoảnh khắc này khiến fan hâm mộ được an ủi phần nào so với những ảnh leak đầu tiêm. Trước đó, những hình ảnh chung khung hình đầu tiên của cặp đôi trong chương trình khiến dân tình không khỏi tiếc nuối vì dù ngồi cạnh nhau nhưng cặp đôi lại giữ khoảng cách. Chung Hán Lương chống tay lên đầu gối trông có vẻ cứng đờ, còn Đường Yên cũng ngồi thẳng để điều chỉnh hơi thở của mình, trông hơi lo lắng.

8 năm trước, Chung Hán Lương và Đường Yên hợp tác trong bộ phim Bên Nhau Trọn Đời, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn. Dù nhiều năm trôi qua, đây vẫn được coi là tác phẩm ngôn tình kinh điển, giúp tên tuổi hai diễn viên đến gần với công chúng.