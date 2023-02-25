Chung Hán Lương và Đường Yên cosplay giao diện như thời Bên Nhau Trọn Đời 8 năm trước khiến fan xao xuyến

Sao quốc tế 25/02/2023 11:07

Mới đây, trong những khoảnh khắc hậu trường mới nhất của một chương trình, Chung Hán Lương và Đường Yên khiến dân tình phấn khích khi có màn cosplay tạo hình giống Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh năm nào.

Những ngày qua, thông tin Chung Hán LươngĐường Yên ‘tái hợp’ trên chương trình Quán Trọ Của Chúng Tôi nhận được sự chú ý của khán giả. Dù tập có hai ngôi sao tham gia vẫn chưa chính thức lên sóng, song hình ảnh cả hai đứng cạnh nhau vẫn đủ khiến mạng xã hội bùng nổ.

Chung Hán Lương và Đường Yên cosplay giao diện như thời Bên Nhau Trọn Đời 8 năm trước khiến fan xao xuyến - Ảnh 1Chung Hán Lương và Đường Yên cosplay giao diện như thời Bên Nhau Trọn Đời 8 năm trước khiến fan xao xuyến - Ảnh 2

Mới đây, trong những khoảnh khắc hậu trường mới nhất, cặp đôi khiến dân tình phấn khích khi có màn cosplay tạo hình giống Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh năm nào. Trong khi Chung Hán Lương diện vest lịch lãm, Đường Yên mặc áo dạ dài, khoe vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào. Nhiều cư dân mạng bày tỏ nhìn cả hai bên nhau tựa như những thước phim từ tác phẩm Bên Nhau Trọn Đời.

Chung Hán Lương và Đường Yên cosplay giao diện như thời Bên Nhau Trọn Đời 8 năm trước khiến fan xao xuyến - Ảnh 3Chung Hán Lương và Đường Yên cosplay giao diện như thời Bên Nhau Trọn Đời 8 năm trước khiến fan xao xuyến - Ảnh 4Chung Hán Lương và Đường Yên cosplay giao diện như thời Bên Nhau Trọn Đời 8 năm trước khiến fan xao xuyến - Ảnh 5

Khoảnh khắc này khiến fan hâm mộ được an ủi phần nào so với những ảnh leak đầu tiêm. Trước đó, những hình ảnh chung khung hình đầu tiên của cặp đôi trong chương trình khiến dân tình không khỏi tiếc nuối vì dù ngồi cạnh nhau nhưng cặp đôi lại giữ khoảng cách. Chung Hán Lương chống tay lên đầu gối trông có vẻ cứng đờ, còn Đường Yên cũng ngồi thẳng để điều chỉnh hơi thở của mình, trông hơi lo lắng.

Chung Hán Lương và Đường Yên cosplay giao diện như thời Bên Nhau Trọn Đời 8 năm trước khiến fan xao xuyến - Ảnh 6Chung Hán Lương và Đường Yên cosplay giao diện như thời Bên Nhau Trọn Đời 8 năm trước khiến fan xao xuyến - Ảnh 7Chung Hán Lương và Đường Yên cosplay giao diện như thời Bên Nhau Trọn Đời 8 năm trước khiến fan xao xuyến - Ảnh 8

8 năm trước, Chung Hán Lương và Đường Yên hợp tác trong bộ phim Bên Nhau Trọn Đời, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn. Dù nhiều năm trôi qua, đây vẫn được coi là tác phẩm ngôn tình kinh điển, giúp tên tuổi hai diễn viên đến gần với công chúng.

Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm?

Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Đường Yên và Chung Hán Lương 'tái hợp' xuất hiện chung khung hình sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời.

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