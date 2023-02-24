Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm?

Sao quốc tế 24/02/2023 14:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Đường Yên và Chung Hán Lương 'tái hợp' xuất hiện chung khung hình sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời.

Bên Nhau Trọn Đời là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn. Bộ phim từng gây sốt châu Á với dàn diễn viên đẹp như mơ, nội dung lôi cuốn hấp dẫn. Lên sóng từ năm 2015 đến nay, cặp đôi chính Đường Yên - Chung Hán Lương vẫn được ngợi ca là phim ngôn tình hấp dẫn bậc nhất.

Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Đường Yên và Chung Hán Lương. Theo đó, cặp đôi xuất hiện chung khung hình trong chương trình Nhà Trọ Của Chúng Ta. Các khán giả vô cùng phấn khích vì sau 8 năm kể từ khi bộ phim kết thúc, cặp đôi mới có cơ hội hội ngộ cùng nhau trên sóng truyền hình.

Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm? - Ảnh 2Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm? - Ảnh 3Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm? - Ảnh 4Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm? - Ảnh 5Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm? - Ảnh 6

Từng là cặp đôi ngôn tình với màn chemistry ngọt ngào miễn chê thì nay thế sự đã khác. Dù ngồi cạnh nhau nhưng cặp đôi lại giữ khoảng cách, Chung Hán Lương chống tay lên đầu gối trông có vẻ cứng đờ, còn Đường Yên cũng ngồi thẳng để điều chỉnh hơi thở của mình, trông hơi lo lắng. Có thể thấy, thoát ly ra khỏi nhân vật, cả hai đều giữ khoảng cách tôn trọng đối phương vì Đường Yên đã là người có gia đình.

Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm? - Ảnh 7Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm? - Ảnh 8

Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm? - Ảnh 9

Nhiều năm sau khi Bên Nhau Trọn Đời ra mắt, Chung Hán Lương luôn được nhắc đến như một trong những soái ca ngôn tình đình đám nhất. Đến nay, Chung Hán Lương đã 48 tuổi, mặc dù vậy anh vẫn được giao cho các vai nam chính ngôn tình. Tuy nhiên, với nhan sắc ngày càng lão hóa, nhiều khán giả khó chấp nhận về độ chênh lệch nhan sắc của nam thần so với các bạn diễn nữ kém nhiều tuổi khi đứng chung khung hình. Họ e ngại cho sự nghiệp sắp tới của mỹ nam khi chưa chịu chuyển hình với những thể loại phim khác.

Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm? - Ảnh 10

Nếu ‘người tình màn ảnh’ vẫn còn là quý ông độc thân, Đường Yên đã kết hôn cùng La Tấn vào năm 2018. Sau đó, cô có khoảng thời tạm dừng các hoạt động giải trí để sinh con. Sinh con xong, Đường Yên mới quay lại làm việc. Dù sức ảnh hưởng không còn như trước nhưng Đường Yên lại nhận được nhiều lời khen vì giữ được tổ ấm hạnh phúc.

Sau 8 năm Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi ngôn tình Chung Hán Lương và Đường Yên 'tái hợp' chung một khung hình, nhưng nó lạ lắm? - Ảnh 11

Trong showbiz Hoa ngữ, Đường Yên - La Tấn nổi tiếng là cặp đôi hạnh phúc. Khi đi đến đâu, La Tấn cũng thể hiện sự cưng chiều, yêu thương dành cho cô vợ xinh đẹp. Trong khi các đồng nghiệp như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh phải chịu cay đắng vì hôn nhân tan vỡ thì Đường Yên vẫn điềm nhiên sống bên chồng. Sự viên mãn, trọn vẹn này âu cũng là một điểm sáng trong con đường phát triển sự nghiệp của Đường Yên.

Khoảnh khắc chung khung hình của bộ 3 'cực phẩm nhan sắc' Lâm Chí Dĩnh - Chung Hán Lương - Won Bin khiến dân tình rụng tim

Khoảnh khắc chung khung hình của bộ 3 'cực phẩm nhan sắc' Lâm Chí Dĩnh - Chung Hán Lương - Won Bin khiến dân tình rụng tim

Trong làng giải trí Châu Á thập niên 2000, Lâm Chí Dĩnh, Chung Hán Lương, Won Bin được coi là 3 tài tử nổi tiếng nhất nhờ sở hữu vẻ điển trai nổi bật và sự nghiệp diễn xuất thành công. Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hội đủ bộ 3 nhan sắc ‘cực phẩm’ này.

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