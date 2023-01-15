Đường Yên xinh đẹp, trẻ trung trong trang phục nữ sinh dù ở độ tuổi U40

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Đường Yên . Có thể thấy, cô nàng xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, trẻ trung trong trang phục nữ sinh dù đã là mẹ một con và ở độ tuổi U40. Nhan sắc lão hóa ngược của nàng tiểu hoa khiến không ít công chúng xuýt xoa ngưỡng mộ. Theo đó, loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Đường Yên tham gia chương trình thực tế Tống Nghệ khi lần đầu thử sức với vai trò khách mời thường trú.

Sau khi đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Đường Yên quyết định nên duyên với La Tấn. Từ đây, cô lui về ở ẩn và trở thành người phụ nữ của gia đình. Trong 5 năm qua, có không có hoạt động mới, không tham gia sự kiện, mạng xã hội cũng ít cập nhật.

Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, cuối năm 2022, Đường Yên thông báo tái xuất trong dự án truyền hình của đạo diễn Vương Gia Vệ mang tên Phồn Hoa. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, nữ diễn viên chỉ đảm nhận vai phụ trong phim. Ngay khi trailer được tung ra, người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng khi Đường Yên xuất hiện nhạt nhòa, tạo hình cũng không nổi bật, bị nhận xét giống hệt những vai diễn cũ của cô.

Việc trở lại màn ảnh trong một vai phụ khiến Đường Yên bị "mỉa mai" hết thời, bị đem ra so sánh với dàn tiểu hoa cùng thời như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi,…khi họ đã có loạt tác phẩm khủng. Thậm chí, khán giả cho rằng do Đường Yên ở ẩn quá lâu và khi trở lại, cô đã gặp sự uy hiếp từ các đàn em mới nổi như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc đảm nhận một vai phụ trong một tác phẩm của đạo diễn tài năng, nổi tiếng như Vương Gia Vệ cũng là một vinh hạnh.

Dù không đóng phim và hoạt động trong làng giải trí những năm vừa qua nhưng Đường Yên vẫn có cuộc sống dư dả. Nữ diễn viên tâm sự, cô coi trọng gia đình hơn sự nghiệp nên chấp nhận lui về làm hậu phương cho ông xã những năm gần đây. Ông xã La Tấn ngoài đóng phim, cũng tham gia đầu tư sản xuất các chương trình và có tiếng nói trong ngành giải trí Hoa ngữ