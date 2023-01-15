Đường Yên xinh đẹp, trẻ trung trong trang phục nữ sinh dù ở độ tuổi U40

Sao quốc tế 15/01/2023 10:21

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Đường Yên trong trang phục nữ sinh khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Đường Yên. Có thể thấy, cô nàng xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, trẻ trung trong trang phục nữ sinh dù đã là mẹ một con và ở độ tuổi U40. Nhan sắc lão hóa ngược của nàng tiểu hoa khiến không ít công chúng xuýt xoa ngưỡng mộ. Theo đó, loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Đường Yên tham gia chương trình thực tế Tống Nghệ khi lần đầu thử sức với vai trò khách mời thường trú.

Đường Yên xinh đẹp, trẻ trung trong trang phục nữ sinh dù ở độ tuổi U40 - Ảnh 1Đường Yên xinh đẹp, trẻ trung trong trang phục nữ sinh dù ở độ tuổi U40 - Ảnh 2Đường Yên xinh đẹp, trẻ trung trong trang phục nữ sinh dù ở độ tuổi U40 - Ảnh 3Đường Yên xinh đẹp, trẻ trung trong trang phục nữ sinh dù ở độ tuổi U40 - Ảnh 4

Sau khi đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Đường Yên quyết định nên duyên với La Tấn. Từ đây, cô lui về ở ẩn và trở thành người phụ nữ của gia đình. Trong 5 năm qua, có không có hoạt động mới, không tham gia sự kiện, mạng xã hội cũng ít cập nhật.

Đường Yên xinh đẹp, trẻ trung trong trang phục nữ sinh dù ở độ tuổi U40 - Ảnh 5

Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, cuối năm 2022, Đường Yên thông báo tái xuất trong dự án truyền hình của đạo diễn Vương Gia Vệ mang tên Phồn Hoa. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, nữ diễn viên chỉ đảm nhận vai phụ trong phim. Ngay khi trailer được tung ra, người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng khi Đường Yên xuất hiện nhạt nhòa, tạo hình cũng không nổi bật, bị nhận xét giống hệt những vai diễn cũ của cô.

Đường Yên xinh đẹp, trẻ trung trong trang phục nữ sinh dù ở độ tuổi U40 - Ảnh 6

Việc trở lại màn ảnh trong một vai phụ khiến Đường Yên bị "mỉa mai" hết thời, bị đem ra so sánh với dàn tiểu hoa cùng thời như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi,…khi họ đã có loạt tác phẩm khủng. Thậm chí, khán giả cho rằng do Đường Yên ở ẩn quá lâu và khi trở lại, cô đã gặp sự uy hiếp từ các đàn em mới nổi như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc đảm nhận một vai phụ trong một tác phẩm của đạo diễn tài năng, nổi tiếng như Vương Gia Vệ cũng là một vinh hạnh.

Đường Yên xinh đẹp, trẻ trung trong trang phục nữ sinh dù ở độ tuổi U40 - Ảnh 7

Dù không đóng phim và hoạt động trong làng giải trí những năm vừa qua nhưng Đường Yên vẫn có cuộc sống dư dả. Nữ diễn viên tâm sự, cô coi trọng gia đình hơn sự nghiệp nên chấp nhận lui về làm hậu phương cho ông xã những năm gần đây. Ông xã La Tấn ngoài đóng phim, cũng tham gia đầu tư sản xuất các chương trình và có tiếng nói trong ngành giải trí Hoa ngữ

Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ

Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ

Mới đây, sau một thời gian dài vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình, Đường Yên đã trở lại với vai trò mới khi thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đường Yên Đường Yên - La Tấn sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ

Sau thời gian lui về hậu trường, Đường Yên lần đầu thử sức vai trò khách mời thường trú show Tống Nghệ

Trần Hiểu vừa được 'giải cứu', ông xã Đường Yên liền bị gọi tên trong tin đồn sao nam đỉnh lưu ngoại tình

Trần Hiểu vừa được 'giải cứu', ông xã Đường Yên liền bị gọi tên trong tin đồn sao nam đỉnh lưu ngoại tình

Tình bạn tan vỡ đã lâu nhưng khoảnh khắc Dương Mịch và Đường Yên ngó lơ nhau trong sự kiện bất ngờ gây bão cộng đồng mạng

Tình bạn tan vỡ đã lâu nhưng khoảnh khắc Dương Mịch và Đường Yên ngó lơ nhau trong sự kiện bất ngờ gây bão cộng đồng mạng

Lộ diện bạn gái 'tin đồn' của Đặng Luân, y như 'bản sao' của Đường Yên?

Lộ diện bạn gái 'tin đồn' của Đặng Luân, y như 'bản sao' của Đường Yên?

Đường Yên 'tình cảm' chúc mừng sinh nhật Lưu Diệc Phi, dân mạng ngưỡng mộ tình bạn 8 năm hiếm có của Cbiz

Đường Yên 'tình cảm' chúc mừng sinh nhật Lưu Diệc Phi, dân mạng ngưỡng mộ tình bạn 8 năm hiếm có của Cbiz

Đường Yên âm thầm ‘cà khịa’, công kích Dương Mịch suốt nhiều năm sau khi tình bạn kết thúc?

Đường Yên âm thầm ‘cà khịa’, công kích Dương Mịch suốt nhiều năm sau khi tình bạn kết thúc?

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 30 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 33 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân