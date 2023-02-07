Hết được khen nhan sắc 'lão hóa ngược', Đường Yên được khen xử lý tinh tế khi nhắc đến tên ông xã La Tấn trên show truyền hình

Sau thời gian vắng bóng nghệ thuật, Đường Yên chính thức trở lại màn ảnh khi trở thành khách trọ thường trú của chương trình Quán Trọ Của Chúng Ta. Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như Nhậm Hiền Tề, Diêu Thần, Trương Tân Thành.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Đường Yên trong chương trình Quán Trọ Của Chúng Ta. Tại đây, Đường Yên gây bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện với vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung như thiếu nữ dù đã ở độ tuổi U40. Cô nàng mặc váy áo dành cho nữ sinh cấp 3, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng rồi vừa hát vừa nhảy bài Yêu anh.

Bên cạnh đó, Đường Yên còn gây ấn tượng nhờ cách xử lý tinh huống vừa chuyên nghiệp lại tinh tế. Cụ thể trong một tập gần nhất, Đường Yên đã nhận được yêu cầu xếp tên các bạn diễn nam cô từng hợp tác chung là Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Chung Hán Lương và La Tấn theo thứ hạng diễn xuất. Đứng trước tình huống khó xử khi phải so sánh diễn xuất giữa các nam diễn viên đều từng làm việc cùng, Đường Yên đã nhanh trí sắp xếp tên họ theo thứ tự bảng chữ cái. Theo đó câu trả lời đầy bình tĩnh của nữ diễn viên đã nhanh chóng gây ấn tượng và nhận được nhiều lời khen ngợi vì vừa thông minh lại tinh tế.

Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc thử nhịp tim, khi nghe đến tên của ông xã La Tấn, Đường Yên đã không kiềm được sự ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc khiến nhịp tim nhanh chóng tăng vọt từ 73 lên 88. Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú trước sự ngọt ngào giữa cặp đôi Cbiz dù kết hôn đã lâu.

Đường Yên kết hôn với La Tấn vào năm 2018 sau 2 năm công khai hẹn hò. Sau khoảng thời gian này, các hoạt động giải trí của Đường Yên cũng giãn cách dần. Thay vì mải mê chạy show kiếm tiền, cô dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Hiện tại, Đường Yên đã sinh con cho La Tấn và có cuộc sống hôn nhân êm đềm, viên mãn bậc nhất showbiz Hoa ngữ.

Trong bài phỏng vấn cách đây ít lâu, Đường Yên cũng đã lấp lửng tiết lộ lý do vắng bóng khỏi ngành công nghiệp giải trí suốt nhiều năm qua. Cô cho biết một khi đã đi làm trở lại, cô sẽ có rất ít thời gian để đồng hành cùng con và cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc con mình trưởng thành.

Trên thực tế, không khó để nhận thấy Đường Yên luôn là người nặng tình với gia đình. Lúc trước khi cô ấy đóng phim, các phóng viên đã chụp được hình ảnh La Tấn đến sân bay đón cô. Không những thế, trong cuộc phỏng vấn, cô ấy cũng nói rằng nếu có phim ảnh, bản thân cô muốn nhận một cảnh gần nhà hơn.