Choáng với nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân phim Anh hùng xạ điêu 2023

Bao Thượng Ân là nữ chính Hoàng Dung trong "Anh hùng xạ điêu 2023". Cô được cư dân mạng khen ngợi là xinh đẹp, thanh thuần.
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Bao Thượng Ân quay "Anh hùng xạ điêu" từ cuối năm 2022, là gương mặt mới ở làng phim. Ngay sau đó, nhiều người dành lời khen cho Bao Thượng Ân thể hiện được nét mong manh, thanh thuần nhưng vẫn toát lên vẻ lanh lợi, đôi mắt có hồn. Nét đẹp kiểu dễ chịu, khuôn mặt mang vẻ thông minh lanh lợi hợp với vai Hoàng Dung.
Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng lối diễn, biểu cảm của cô thiếu khí chất lém lỉnh, sắc sảo, khôn ngoan của Hoàng Dung.
Bao Thượng Ân hiện là sinh viên Học viện Truyền thông Chiết Giang, khoa Biểu diễn. Cô chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2021 với vai phụ trong bộ phim "Diệu thủ". Sau đó, cô đảm nhận vai nữ chính Trì Tiểu Ngư trong phim "Thiết lập cửa hàng tiện lợi". Tiếp đến, Bao Thượng Ân tham gia phim cổ trang "Thư trung công tử thế vô song".
Trong bộ phim cổ trang nhạc kịch ngắn tập "Hoa nở đêm trăng thu" lên sóng trên đài truyền hình Mango tv, Bao Thượng Ân đảm nhiệm vai nữ chính Lý Táp Táp có ngoại hình đẹp, giỏi đàn tỳ bà. Khả năng diễn xuất tự nhiên, cuốn hút của nữ diễn viên nhận được lời khen của khán giả.
Theo Sina, dù sẽ bị so sánh với các đàn chị như Ông Mỹ Linh, Châu Tấn, nhưng việc được giao thể hiện vai Hoàng Dung trong "Anh hùng xạ điêu" cũng là cơ hội tốt trong sự nghiệp của Bao Thượng Ân. Bằng chứng là chỉ sau một bài thông báo vai diễn, tên tuổi của cô đã được đông đảo công chúng quan tâm.