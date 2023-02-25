Choáng với nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân phim Anh hùng xạ điêu 2023

Sao quốc tế 25/02/2023 13:44

Bao Thượng Ân là nữ chính Hoàng Dung trong "Anh hùng xạ điêu 2023". Cô được cư dân mạng khen ngợi là xinh đẹp, thanh thuần.

Bao Thượng Ân quay "Anh hùng xạ điêu" từ cuối năm 2022, là gương mặt mới ở làng phim. Ngay sau đó, nhiều người dành lời khen cho Bao Thượng Ân thể hiện được nét mong manh, thanh thuần nhưng vẫn toát lên vẻ lanh lợi, đôi mắt có hồn. Nét đẹp kiểu dễ chịu, khuôn mặt mang vẻ thông minh lanh lợi hợp với vai Hoàng Dung.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng lối diễn, biểu cảm của cô thiếu khí chất lém lỉnh, sắc sảo, khôn ngoan của Hoàng Dung.

Choáng với nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân phim Anh hùng xạ điêu 2023 - Ảnh 1Choáng với nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân phim Anh hùng xạ điêu 2023 - Ảnh 2Choáng với nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân phim Anh hùng xạ điêu 2023 - Ảnh 3

Bao Thượng Ân hiện là sinh viên Học viện Truyền thông Chiết Giang, khoa Biểu diễn. Cô chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2021 với vai phụ trong bộ phim "Diệu thủ". Sau đó, cô đảm nhận vai nữ chính Trì Tiểu Ngư trong phim "Thiết lập cửa hàng tiện lợi". Tiếp đến, Bao Thượng Ân tham gia phim cổ trang "Thư trung công tử thế vô song".

Choáng với nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân phim Anh hùng xạ điêu 2023 - Ảnh 4Choáng với nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân phim Anh hùng xạ điêu 2023 - Ảnh 5Choáng với nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân phim Anh hùng xạ điêu 2023 - Ảnh 6

Trong bộ phim cổ trang nhạc kịch ngắn tập "Hoa nở đêm trăng thu" lên sóng trên đài truyền hình Mango tv, Bao Thượng Ân đảm nhiệm vai nữ chính Lý Táp Táp có ngoại hình đẹp, giỏi đàn tỳ bà. Khả năng diễn xuất tự nhiên, cuốn hút của nữ diễn viên nhận được lời khen của khán giả.

Theo Sina, dù sẽ bị so sánh với các đàn chị như Ông Mỹ Linh, Châu Tấn, nhưng việc được giao thể hiện vai Hoàng Dung trong "Anh hùng xạ điêu" cũng là cơ hội tốt trong sự nghiệp của Bao Thượng Ân. Bằng chứng là chỉ sau một bài thông báo vai diễn, tên tuổi của cô đã được đông đảo công chúng quan tâm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/2/2023: Dương Mịch luôn đặt con gái lên hàng đầu, Huỳnh Hiểu Minh hiện tự nhận mình là người sợ hôn nhân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/2/2023: Dương Mịch luôn đặt con gái lên hàng đầu, Huỳnh Hiểu Minh hiện tự nhận mình là người sợ hôn nhân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Anh hùng xạ điêu 2023 Bao Thượng Ân sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/2/2023: Dương Mịch luôn đặt con gái lên hàng đầu, Huỳnh Hiểu Minh hiện tự nhận mình là người sợ hôn nhân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/2/2023: Dương Mịch luôn đặt con gái lên hàng đầu, Huỳnh Hiểu Minh hiện tự nhận mình là người sợ hôn nhân?

Choáng ngợp với không gian sống của 'mỹ nhân xuyên không' Triệu Lộ Tư

Choáng ngợp với không gian sống của 'mỹ nhân xuyên không' Triệu Lộ Tư

Rộ tin Dương Mịch tự chọn kịch bản phim sau khi rời công ty Gia Hành

Rộ tin Dương Mịch tự chọn kịch bản phim sau khi rời công ty Gia Hành

Vương Sở Nhiên chứng minh kĩ năng diễn xuất, không cần danh xưng 'tiểu Lưu Diệc Phi' để 'cọ nhiệt'

Vương Sở Nhiên chứng minh kĩ năng diễn xuất, không cần danh xưng 'tiểu Lưu Diệc Phi' để 'cọ nhiệt'

Lý do tạo hình 'Đông Tà' Hoàng Dược Sư của Chu Nhất Vi gây tranh cãi

Lý do tạo hình 'Đông Tà' Hoàng Dược Sư của Chu Nhất Vi gây tranh cãi

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục dính loạt tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng là 'âm mưu' của Gia Hành

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục dính loạt tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng là 'âm mưu' của Gia Hành

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới