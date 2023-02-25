Choáng với nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân phim Anh hùng xạ điêu 2023

Bao Thượng Ân quay "Anh hùng xạ điêu" từ cuối năm 2022, là gương mặt mới ở làng phim. Ngay sau đó, nhiều người dành lời khen cho Bao Thượng Ân thể hiện được nét mong manh, thanh thuần nhưng vẫn toát lên vẻ lanh lợi, đôi mắt có hồn. Nét đẹp kiểu dễ chịu, khuôn mặt mang vẻ thông minh lanh lợi hợp với vai Hoàng Dung.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng lối diễn, biểu cảm của cô thiếu khí chất lém lỉnh, sắc sảo, khôn ngoan của Hoàng Dung.