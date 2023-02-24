Vương Sở Nhiên chứng minh kĩ năng diễn xuất, không cần danh xưng 'tiểu Lưu Diệc Phi' để 'cọ nhiệt'

Sao quốc tế 24/02/2023 21:09

Tên tuổi của Vương Sở Nhiên đang tăng lên và nhận được sự quan tâm từ khán giả sau khi "Nghe nói em thích tôi" tạo cơn sốt ở Trung Quốc và một số quốc gia ở Châu Á.

Gần đây, bộ phim "Nghe nói em thích tôi" do Vương Sở Nhiên và Bành Quán An đóng chính đang tạo ra "cơn sốt" ở Trung Quốc và một số quốc gia ở Châu Á.

Ban đầu, khi phim lên sóng những tập đầu tiên, nhiều người so sánh Vương Sở Nhiên và Lưu Diệc Phi bởi họ có sự tương đồng về ngoại hình. Cộng thêm, hai phim "Mộng hoa lục" và "Nghe nói em thích tôi" đều do đạo diễn Dương Dương thực hiện. Rõ ràng về độ nhận diện truyền thông và sức ảnh hưởng, Lưu Diệc Phi vượt trội hẳn so với Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên, khi phim "Nghe nói em thích tôi" chiếu được một thời gian, khán giả thấy rằng độ hot của mỹ nhân họ Vương đang ngày một tăng.

 

Vương Sở Nhiên chứng minh kĩ năng diễn xuất, không cần danh xưng 'tiểu Lưu Diệc Phi' để 'cọ nhiệt' - Ảnh 1

Bên cạnh đó, bộ phim còn thu hút được lượng lớn khán giả bởi ngoại hình bắt mắt cùng màn tương tác tốt của cặp đôi chính Vương Sở Nhiên - Bành Quán Anh. Dù gặp một số tranh cãi ở giai đoạn đầu, nhưng hiện tại, cặp đôi ít nhiều cũng thể hiện được những hỷ nộ ái ố thông qua giai đoạn yêu nhau. Đặc biệt, cả hai giai đoạn (cô sinh viên và người phụ nữ trải qua tổn thương trong hôn nhân), Vương Sở Nhiên thể hiện tương đối tốt vai diễn Nguyễn Lưu Tranh.

Hiện tại, "Nghe nói em thích tôi" là bộ phim ngôn tình có chỉ số phát sóng khá tốt, đứng đầu Vlinkage, chỉ số Datawin đạt 1,4. Hai diễn viên chính Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh đều lọt top diễn viên hot nhất hiện tại.

Vương Sở Nhiên chứng minh kĩ năng diễn xuất, không cần danh xưng 'tiểu Lưu Diệc Phi' để 'cọ nhiệt' - Ảnh 2

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999 ở Sơn Đông (Trung Quốc), tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô tham gia diễn kịch nói từ thời cấp ba, từng đoạt giải cá nhân xuất sắc tại Liên hoan kịch dành cho học sinh trung học Thượng Hải. Người đẹp từng đóng nhiều vai thứ chính, vai phụ trong các phim "Thanh Bình nhạc", "Yến Vân Đài", "Thượng thực".

Sau bộ phim này, Vương Sở Nhiên càng được khán giả biết đến nhiều hơn. Ngoại trừ gương mặt xinh đẹp giống đàn chị Lưu Diệc Phi, sự cố gắng trong diễn xuất của cô nàng cũng được khán giả ghi nhận. "Nghe nói em thích tôi" là phim đầu tiên cô đóng chính phát sóng. Năm nay, người đẹp còn có phim "Khói lửa nhân gian của tôi", đóng cùng Dương Dương.

Liệu Vương Sở Nhiên có thoát mác 'tiểu Lưu Diệc Phi' với dự án phim 'Nghe nói em thích tôi'?

Liệu Vương Sở Nhiên có thoát mác 'tiểu Lưu Diệc Phi' với dự án phim 'Nghe nói em thích tôi'?

Vương Sở Nhiên thường được nhiều người nhận xét là mang nét đẹp giống với "Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi. Cô được cổ vũ đảm nhận thêm những vai nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình.

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