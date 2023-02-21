Điện ảnh Hong Kong trở lại thời hoàng kim

Sao quốc tế 21/02/2023 16:50

Bộ phim điện ảnh A Guilty Conscience do chính Hong Kong sản xuất đã xác lập nhiều kỷ lục về doanh thu kể từ khi khởi chiếu vào dịp Tết Nguyên đán.

HK01 đưa tin, 4 tuần kể từ khi ra mắt, tác phẩm A Guilty Conscience do tài tử Huỳnh Tử Hoa đóng chính đã cán mốc 96 triệu HKD doanh thu và được dự đoán sẽ vượt con số 100 triệu HKD trong vòng 2 ngày sắp tới. Nếu như mọi thứ thuận lợi như vậy thì A Guilty Conscience cũng sẽ trở thành bộ phim nội địa có doanh thu cao nhất của nền điện ảnh xứ Cảng Thơm.

Điện ảnh Hong Kong trở lại thời hoàng kim - Ảnh 1
A Guilty Conscience do 'ảnh đế' Huỳnh Tử Hoa đóng chính gây tiếng vang tại phòng vé Hong Kong dịp Tết Âm lịch 2023 - Ảnh: Internet 

Kỷ lục 100 triệu HKD được xác lập cũng là điều có ý nghĩa thật sự lớn không chỉ cho ê-kíp của A Guilty Conscience mà còn cho nền điện ảnh Hong Kong. Xác lập lần đầu trong 25 năm một bộ phim nội địa sản xuất có mặt trong top 10 phim nội địa có doanh thu cao nhất tại Hong Kong.

Điện ảnh Hong Kong trở lại thời hoàng kim - Ảnh 2
A Guilty Conscience được dự đoán sẽ vượt mốc 100 triệu sớm nếu doanh thu phim tiếp tục giữ đà tăng trưởng như hiện tại - Ảnh: Internet  

Bắt đầu từ Titanic đạt doanh thu hơn 100 triệu HKD, hàng loạt các phim về khoa học viễn tưởng như Công Viên Kỷ Jura, Avatar hay các phim hoạt hình thuộc Disney, Pixar đều thống lĩnh top doanh thu tại Cảng Thơm. Duy chỉ có năm ngoái, Minh Nhật Chiến Ký của Cổ Thiên Lạc là bộ phim nội địa duy nhất lọt vào top 20 phim có doanh thu cao nhất Hong Kong.

Điện ảnh Hong Kong trở lại thời hoàng kim - Ảnh 3

Đến đầu năm nay, nếu có thể tăng triển với đà này, A Guilty Conscience sẽ vượt mốc 100 triệu HKD và dự đoán sẽ tăng thêm 6 triệu HKD doanh thu nữa. Điều này đồng nghĩa, phim sẽ soán ngôi vị thứ 10 trong BXH của Người Sắt 3 (phim phát hành năm 2013).

Nhiệt Liệt của Hoàng Bột và Vương Nhất Bác tung poster mới, fan hâm mộ mừng rớt nước mắt khi thấy Vương Nhất Bác làm một điều?

Nhiệt Liệt của Hoàng Bột và Vương Nhất Bác tung poster mới, fan hâm mộ mừng rớt nước mắt khi thấy Vương Nhất Bác làm một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền poster vừa được công bố của dự án điện ảnh Nhiệt Liệt. Được biết, dự án gây chú ý khi có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng xứ Trung đó là Vương Nhất Bác và Hoàng Bột.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Tử Hoa A Guilty Conscience Minh Nhật Chiến Ký Cổ Thiên Lạc sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Nhiệt Liệt của Hoàng Bột và Vương Nhất Bác tung poster mới, fan hâm mộ mừng rớt nước mắt khi thấy Vương Nhất Bác làm một điều?

Nhiệt Liệt của Hoàng Bột và Vương Nhất Bác tung poster mới, fan hâm mộ mừng rớt nước mắt khi thấy Vương Nhất Bác làm một điều?

Lương Triều Vỹ biết ơn khi có vợ làm quản lý: 'Gia Linh biết chính xác những gì tôi thích'

Lương Triều Vỹ biết ơn khi có vợ làm quản lý: 'Gia Linh biết chính xác những gì tôi thích'

Bạch Lộc bị Đàn Kiện Thứ từ chối 'nên duyên', liền rủ rê 'tình cũ' Triệu Lộ Tư hợp tác trong Bắc Thượng

Bạch Lộc bị Đàn Kiện Thứ từ chối 'nên duyên', liền rủ rê 'tình cũ' Triệu Lộ Tư hợp tác trong Bắc Thượng

Trương Tịnh Nghi sắp sửa 'nên duyên' với Hồ Nhất Thiên trong dự án đề tài trọng sinh, netizen nhiệt liệt phản đối vì lý do này?

Trương Tịnh Nghi sắp sửa 'nên duyên' với Hồ Nhất Thiên trong dự án đề tài trọng sinh, netizen nhiệt liệt phản đối vì lý do này?

Trương Tịnh Nghi xuất hiện trong tạo hình mới với trang phục cổ trang nhưng phản ứng cư dân mạng mới là điều chú ý

Trương Tịnh Nghi xuất hiện trong tạo hình mới với trang phục cổ trang nhưng phản ứng cư dân mạng mới là điều chú ý

Vừa trị hói đầu chưa lâu, Dương Mịch lại 'chơi lớn' tẩy tóc bất chấp, hé lộ màu tóc mới 'cực cháy'

Vừa trị hói đầu chưa lâu, Dương Mịch lại 'chơi lớn' tẩy tóc bất chấp, hé lộ màu tóc mới 'cực cháy'

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới