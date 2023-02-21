Điện ảnh Hong Kong trở lại thời hoàng kim

Bộ phim điện ảnh A Guilty Conscience do chính Hong Kong sản xuất đã xác lập nhiều kỷ lục về doanh thu kể từ khi khởi chiếu vào dịp Tết Nguyên đán.
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HK01 đưa tin, 4 tuần kể từ khi ra mắt, tác phẩm A Guilty Conscience do tài tử Huỳnh Tử Hoa đóng chính đã cán mốc 96 triệu HKD doanh thu và được dự đoán sẽ vượt con số 100 triệu HKD trong vòng 2 ngày sắp tới. Nếu như mọi thứ thuận lợi như vậy thì A Guilty Conscience cũng sẽ trở thành bộ phim nội địa có doanh thu cao nhất của nền điện ảnh xứ Cảng Thơm.
Kỷ lục 100 triệu HKD được xác lập cũng là điều có ý nghĩa thật sự lớn không chỉ cho ê-kíp của A Guilty Conscience mà còn cho nền điện ảnh Hong Kong. Xác lập lần đầu trong 25 năm một bộ phim nội địa sản xuất có mặt trong top 10 phim nội địa có doanh thu cao nhất tại Hong Kong.
Bắt đầu từ Titanic đạt doanh thu hơn 100 triệu HKD, hàng loạt các phim về khoa học viễn tưởng như Công Viên Kỷ Jura, Avatar hay các phim hoạt hình thuộc Disney, Pixar đều thống lĩnh top doanh thu tại Cảng Thơm. Duy chỉ có năm ngoái, Minh Nhật Chiến Ký của Cổ Thiên Lạc là bộ phim nội địa duy nhất lọt vào top 20 phim có doanh thu cao nhất Hong Kong.
Đến đầu năm nay, nếu có thể tăng triển với đà này, A Guilty Conscience sẽ vượt mốc 100 triệu HKD và dự đoán sẽ tăng thêm 6 triệu HKD doanh thu nữa. Điều này đồng nghĩa, phim sẽ soán ngôi vị thứ 10 trong BXH của Người Sắt 3 (phim phát hành năm 2013).