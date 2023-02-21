Mới đây, mạng xã hội lan truyền poster vừa được công bố của dự án điện ảnh Nhiệt Liệt . Được biết, dự án gây chú ý khi có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng xứ Trung đó là Vương Nhất Bác và Hoàng Bột . Theo đó, nhiều fan hâm mộ khen ngợi nhan sắc đỉnh cao của Vương Nhất Bác. Đặc biệt, nhiều fan cứng lâu năm của anh chàng cho rằng đây là một trong những bức ảnh hiếm hoi nam thần nở nụ cười thấy cả mặt trời.

Được biết, Nhiệt Liệt có kịch bản được cầm trịch bởi đạo diễn Đại Bằng và do Trần Chỉ Hy sản xuất. Bộ phim có nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Trần Thước (Vương Nhất Bác) – chàng trai trẻ dù gặp phải hoàn cảnh khốn cùng nhưng vẫn một lòng kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Trong quá trình đó anh may mắn gặp được Đinh Lôi (Hoàng Bột) – một huấn luyện viên dạy nhảy. Từ đó, cặp đôi cùng nhau đối diện với vô vàn khó khăn thử thách, lật ngược tình thế và đánh bại những khốn khó của cuộc đời.

Trước đó, trong một phân đoạn của trailer bộ phim được tung ra, các khán giả vô cùng ấn tượng trước màn ‘ke đầu’vô cùng chuyên nghiệp đến từ nhân vật Trần Thước do Vương Nhất Bác thủ vai. Để thực hiện màn “ke đầu” đỉnh cao trong trailer, Vương Nhất Bác đã nỗ lựa không ngừng để luyện tập, bị ngã hơn chục lần nhưng vẫn một mực không bỏ cuộc, kiên trì từ mình thực hiện để có được cảnh quay tốt nhất. Dù phân đoạn trên chỉ xuất hiện vài giây, song nó đã phản ánh sự kính nghiệp cũng như chuyên tâm của nam đỉnh lưu đối với tác phẩm của mình, hứa hẹn mang đến cho khán giả một Trần Thước gần gũi, bình dị và tràn đầy nhiệt huyết.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng đợi dự án Nhiệt Liệt do Hoàng Bột và Vương Nhất Bác được công chiếu chính thức để xem những thước phim đáng mong đợi qua màn diễn xuất của các diễn viên.