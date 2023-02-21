Vừa trị hói đầu chưa lâu, Dương Mịch lại 'chơi lớn' tẩy tóc bất chấp, hé lộ màu tóc mới 'cực cháy'

Vừa qua, trên trang Weibo cá nhân của mình, Dương Mịch đã chia sẻ hình ảnh mới thu hút sự chú ý từ cộng động mạng. Theo đó, nữ diễn viên đăng tải khoảnh khắc bản thân khi đang thực hiện quá trình tẩy tóc, tuy nhiên lại không để lộ mặt. Theo chia sẻ của cô, để hoàn thành quá trình này, nữ diễn viên đã phải ngồi suốt 7 tiếng đồng hồ.

Cũng vừa mới đây, không để cho dân tình "đoán già đoán non" Dương Mịch đã hé lộ màu tóc mới của mình. Trong ảnh được chia sẻ, dù chỉ là một vài cọng tóc nhỏ nhưng cũng dễ nhìn ra mái tóc của Dương Mịch có thể sẽ có màu đỏ cam cực kỳ nổi bật.

Diện mạo mới này làm người hâm mộ không khỏi tò mò, ai nấy đều háo hức được ngắm nhìn một phong cách mới lạ từ nữ diễn viên. Bởi nhiều năm nay Dương Mịch trung thành với mái tóc đen, đây là lần hiếm hoi Dương Mịch quyết định thay đổi "áo mới" cho mái tóc của mình.

Theo tiết lộ của blogger xứ Trung, nguyên nhân khiến Dương Mịch đưa ra quyết định này có thể là do yêu cầu của vai diễn. Trong thời gian tới, Dương Mịch phải tham gia phim điện ảnh Không Có Chuyện Gì Mà Một Bữa Lẩu Không Giải Quyết Được. Vì thế, nữ diễn viên cần thay đổi một chút về ngoại hình để phù hợp với yêu cầu của nhân vật.

Hiện, phim của Dương Mịch chưa công bố tạo hình chính thức. Ở poster phim Không Có Chuyện Gì Mà Một Bữa Lẩu Không Giải Quyết Được, nữ diễn viên cũng không lộ mặt cho nên chưa thể xác định được tin đồn về việc đổi màu tóc cho hợp vai có chính xác hay không.

Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được là bộ phim thuộc thể loại phim hài, có đề tài huyền nghi do đạo diễn Đinh Thịnh cầm trịch vừa chính thức khai máy tại Bắc Kinh ngày 8/2. Bộ phim có sự tham gia của những cái tên thực lực như Vu Khiêm, Điền Vũ, Dư Ngai Lỗi và Lý Cửu Tiêu, Dương Mịch.

Bộ phim có nội dung xoay quanh 4 người không quen biết nhau, bất ngờ tụ tập để chia chác lợi nhuận trong kho hàng ở rạp hát. Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được gây tò mò khi 4 người này lại vô tình vướng vào 1 vụ án mạng mà vụ án này lại có liên quan đến chuyện ăn lẩu. Thân phận của 4 người cuối cùng dần được hé lộ, sự thật về vụ án cũng được làm sáng tỏ.