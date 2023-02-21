Trước khi nổi tiếng trong giới Cbiz, Dương Mịch cũng từng bị yêu cầu 'đổi tình lấy vai'

Hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm, Dương Mịch là một trong những nữ diễn viên có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh.

Dương Mịch đóng phim từ năm 4 tuổi. Xuất thân là sao nhí nhưng con đường khởi nghiệp ở showbiz khi trưởng thành của nữ diễn viên rất gian nan. Trước khi nổi tiếng, cô từng đóng vai phụ vô danh trên màn ảnh. Đây là quãng thời gian khó khăn nhưng cũng không thể quên với chính Dương Mịch.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã “đào” lại phát ngôn này của Dương Mịch trong một chương trình giải trí cách đây khá lâu. Cụ thể, nữ diễn viên cho rằng việc đạo diễn yêu cầu diễn viên “đổi tình lấy vai” là có xảy ra, thậm chí còn xảy ra khá thường xuyên trong showbiz.

Sau nhiều năm cố gắng khẳng định bản thân, cô hiện là ngôi sao hàng đầu của showbiz Hoa ngữ. Người đẹp được biết đến với Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2... Nữ diễn viên sinh năm 1986 cũng là bà chủ mát tay của công ty quản lý nghệ sĩ - Gia Hành, gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng và sở hữu lượng fan đông đảo.

Sau 20 năm hoạt động trong showbiz, nữ diễn viên 36 tuổi sở hữu khối tài sản khoảng 5 tỷ NDT (hơn 16.400 tỷ đồng). Dương Mịch là một trong những nghệ sĩ có lượng người theo dõi khủng nhất trên mạng xã hội Weibo, hơn 111 triệu người đăng ký theo dõi.

Tuy nhiên, năm 2022 nối dài chuỗi thành tích phim ảnh thất bại của Dương Mịch. Hai tác phẩm Định luật 80/20 của tình yêu và Cảm ơn bác sĩ ra mắt nhưng diễn xuất của nữ diễn viên không được đánh giá cao. Cô còn bị bình chọn là "nữ vương dầu mỡ với diễn xuất gây ngán" do biểu hiện kém trong phim Định luật 80/20 của tình yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-noi-tieng-trong-gioi-cbiz-duong-mich-cung-tung-bi-yeu-cau-doi-tinh-lay-vai-557893.html