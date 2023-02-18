Sự nghiệp tụt dốc đã đành, Dương Mịch tiếp tục nhận đả kích lớn từ bố Lưu Khải Uy

Sao quốc tế 18/02/2023 19:38

Mới đây bố của Lưu Khải Uy đã lên tiếng ủng hộ bạn gái mới của con trai và ám chỉ cô hơn mọi mại so với Dương Mịch.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy kết hôn năm 2013 những tưởng cả hai sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau, tuy nhiên mọi chuyện chỉ kéo dài được trong 5 năm trước khi câu chuyện ly hôn của cặp đôi trở thành đề tài bị bàn tán nhiều nhất trong giới Cbiz.

Sự nghiệp tụt dốc đã đành, Dương Mịch tiếp tục nhận đả kích lớn từ bố Lưu Khải Uy - Ảnh 1
Dương Mịch và Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cả hai đều có tình yêu mới. Trong khi Dương Mịch qua lại chóng vánh với đàn em Ngụy Đại Huân thì Lưu Khải Uy có người yêu là nữ diễn viên kém nổi Lý Hiểu Phong

Mới đây, bố của Lưu Khải Uy là Lưu Đan đã công khai nhắc đến vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Khi được hỏi về bạn gái mới của con trai, ông tỏ ra rất mừng rỡ về ''cô con dâu'' mới của mình "rất dễ thương, rất xinh đẹp, rất lịch sự và không có tính tự cao”. 

Sự nghiệp tụt dốc đã đành, Dương Mịch tiếp tục nhận đả kích lớn từ bố Lưu Khải Uy - Ảnh 2

Sự nghiệp tụt dốc đã đành, Dương Mịch tiếp tục nhận đả kích lớn từ bố Lưu Khải Uy - Ảnh 3
 Ông Lưu Đan nhiều lần chỉ trích Dương Mịch - Ảnh: Internet

Thậm chí Lưu Đan còn khen con trai mình quả thật có mắt nhìn người, không giống như trước đây. Ngay lập tức, netizen xứ Trung nhanh chóng hiểu ra hàm ý sau của ông nhằm muốn nói cô con dâu cữ trước đây là Dương Mịch thua kém hoàn toàn với Lý Hiểu Phong. 

Trước đây, Lưu Đan từng nói rằng Dương Mịch hiếm khi có thời gian chăm sóc con cái và tỏ ra không hài lòng về cô con dâu bận rộn. Thậm chí, ông còn nhiều lần lên tiếng chỉ trích mỹ nhân họ Dương và cho rằng con trai ông là Lưu Khải Uy mới là người chịu thiệt trong vụ ly hôn của cả 2. 

Sự nghiệp tụt dốc đã đành, Dương Mịch tiếp tục nhận đả kích lớn từ bố Lưu Khải Uy - Ảnh 4

Gần đây, Dương Mịch vướng vào lùm xùm hẹn hò với đàn em kém 13 tuổi Vương Tuấn Khải, thậm chí bị cho là “tú bà” dính líu đến scandal của Ngô Diệc Phàm. Ngay lập tức nữ diễn viên đã phủ nhận tin đồn và thông báo sẽ kiện những người tung tin sai sự thật. 

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Từ khóa:   Dương Mịch Dương Mịch - Lưu Khải Uy Lý Hiểu Phong sao Châu Á sao Hoa ngữ

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