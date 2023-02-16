Cha ruột Lưu Khải Uy lại tiếp tục 'lỡ miệng' nói xấu Dương Mịch công khai?

Sao quốc tế 16/02/2023 21:28

Tuy cả câu chuyện mà ông Lưu Đan nói không hề nhắc đến Dương Mịch nhưng lời lẽ đều mang đậm tính "đá xéo" cô con dâu cũ của mình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây khi xuất hiện tại một sự kiện thương mại ở Hong Kong, ông Lưu Đan - bố ruột Lưu Khải Uy - đã hết lời khen ngợi nữ diễn viên Lý Hiểu Phong (bạn gái mới của con trai ông).

Cha ruột Lưu Khải Uy lại tiếp tục 'lỡ miệng' nói xấu Dương Mịch công khai? - Ảnh 1

Theo ông Lưu Đan, bạn gái mới của Lưu Khải có tính cách rất tốt lại rất xinh đẹp, gia giáo và lễ phép. Ông nhận xét rất ưng ý Lý Hiểu Phong. Ngoài ra, ông Lưu Đan còn tiết lộ rằng bé Tiểu Gạo Nếp đã từng gọi video call với Lý Hiểu Phong, cả hai rất vui vẻ trò chuyện.

Ông Lưu Đan nói thêm: "Lưu Khải Uy không còn trẻ nữa, cũng học được cách nhìn người". Chính câu nói này của bố ruột Lưu Khải Uy đã khiến cư dân mạng cho rằng ông đang "đá xéo" con dâu cũ của mình là Dương Mịch.

Cha ruột Lưu Khải Uy lại tiếp tục 'lỡ miệng' nói xấu Dương Mịch công khai? - Ảnh 2

Một người dùng MXH để lại bình luận: "Ông đang ám chỉ Dương Mịch không tốt bằng Lý Hiểu Phong sao, ngày xưa Lưu Khải Uy không có mắt nhìn người sao. Lưu Khải Uy cũng gần 50 rồi, đừng lúc nào cũng để cha phải ra mặt nữa".

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, ông Lưu Đan cũng lên tiếng phủ nhận chuyện Dương Mịch đón bé Tiểu Gạo Nếp về nhà chăm sóc nếu chồng cũ tái hôn, ông khẳng định: “Điều này lại càng không thể nào!”.

Cha ruột Lưu Khải Uy lại tiếp tục 'lỡ miệng' nói xấu Dương Mịch công khai? - Ảnh 3

Trên các diễn đàn MXH, không ít người cảm thấy giận thay cho Dương Mịch khi cô hay bị réo tên trong các vấn đề của gia đình chồng cũ. Việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của nữ diễn viên trong khi cô chỉ đang chú tâm vào việc phát triển sự nghiệp của mình.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Lý Hiểu Phong sao Hoa ngữ sao châu Á

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