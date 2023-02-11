Thành Long đến thăm đoàn làm phim mới của Dương Mịch, hé lộ tạo hình ma mị 'chuẩn' phim kinh dị đáng mong chờ

Sao quốc tế 11/02/2023 23:30

Hình ảnh Thành Long đến thăm đoàn làm phim “Không có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được” đã thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng.

Vừa qua, ngày 8/2 tại Bắc Kinh, Dương Mịch đã tham gia lễ khai máy của phim Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được. Đây là phim thuộc thể loại hài huyền nghi, do đạo diễn Đinh Thịnh cầm trịch.

Thành Long đến thăm đoàn làm phim mới của Dương Mịch, hé lộ tạo hình ma mị 'chuẩn' phim kinh dị đáng mong chờ - Ảnh 1

Bên cạnh những cái tên thực lực như Vu Khiêm, Điền Vũ, Dư Ngai Lỗi và Lý Cửu Tiêu thì nữ tiểu hoa 85 Dương Mịch cũng gây chú ý khi đảm nhận vai diễn chính. Vai diễn điện ảnh lần này khiến không ít fan hâm mộ hy vọng "Mịch tỷ" có thể lấy lại đẳng cấp mảng phim điện sau nhiều cú trượt dài trong thời gian qua.

Thành Long đến thăm đoàn làm phim mới của Dương Mịch, hé lộ tạo hình ma mị 'chuẩn' phim kinh dị đáng mong chờ - Ảnh 2

Thành Long đến thăm đoàn làm phim mới của Dương Mịch, hé lộ tạo hình ma mị 'chuẩn' phim kinh dị đáng mong chờ - Ảnh 3

Mới đây, Diễn viên Thành Long đến thăm đoàn làm phim và chụp ảnh cùng mọi người. Được biết, trước đây đạo diễn Đinh Thịnh đã từng hợp tác cùng Thành Long, Dương Mịch cũng đã từng đóng phim do Thành Long sản xuất.

Thành Long đến thăm đoàn làm phim mới của Dương Mịch, hé lộ tạo hình ma mị 'chuẩn' phim kinh dị đáng mong chờ - Ảnh 4

Thành Long đến thăm đoàn làm phim mới của Dương Mịch, hé lộ tạo hình ma mị 'chuẩn' phim kinh dị đáng mong chờ - Ảnh 5

Bên cạnh đó, trong bức ảnh, tạo hình của Dương Mịch cũng đã gây chú ý không kém. Theo đó, khuôn mặt được đánh phấn trắng làm nổi bật mái tóc đen cắt ngắn có phần mái ngang như búp bê của nữ diễn viên đã gây ấn tượng không nhỏ với người xem. Nhiều khán giả còn cho rằng, dù chỉ là ảnh chụp hậu trường nhưng cũng toát lên vẻ ma mị đúng chất với thể loại phim kinh dị. 

Thành Long đến thăm đoàn làm phim mới của Dương Mịch, hé lộ tạo hình ma mị 'chuẩn' phim kinh dị đáng mong chờ - Ảnh 6

Bộ phim có nội dung xoay quanh 4 người không quen biết nhau, bất ngờ tụ tập để chia chác lợi nhuận trong kho hàng ở rạp hát, Không có chuyện gì mà một nồi lẩu giải quyết không được gây tò mò khi 4 người này lại vô tình vướng vào 1 vụ án mạng mà vụ án này lại có liên quan đến chuyện ăn lẩu. Thân phận của 4 người cuối cùng dần được hé lộ, sự thật về vụ án cũng được làm sáng tỏ.

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Bộ phim điện ảnh “Không có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được” mới đây đã chính thức khai máy, đồng thời công bố đội hình diễn viên chính.

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