Thêm một động thái chắc chắn Dương Mịch và Gia Hành đã 'đường ai nấy đi', tất cả chỉ chờ thông báo chính thức?

Dương Mịch được đánh giá là nữ diễn viên có vị thế cao trong giới giải trí Hoa ngữ và thâu tóm công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ. Nữ diễn viên không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng công ty mà còn là một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty, nắm trong tay 15% cổ phần và có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của Gia Hành.

Nhờ sự lăng xê của Dương Mịch, các nghệ sĩ trẻ được tham gia nhiều dự án lớn cùng đàn chị và dần trở nên nổi tiếng. Các bộ phim gắn với tên tuổi của Gia Hành gồm Cổ kiếm kỳ đàm, Người phiên dịch, Phù Dao hoàng hậu, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Bạo phong nhãn, Hộc Châu phu nhân... Trong số các nghệ sĩ được Dương Mịch lăng xê thành sao nổi tiếng nhất chính là "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba.

Thế nhưng, thời gian vừa qua đã có nhiều bằng chứng cho thấy Dương Mịch chuẩn bị chia tay Gia Hành, đi tìm bến đỗ mới. Theo đó, sự bất đồng quan điểm khiến hai bên không thể duy trì mối quan hệ này được mãi khi trong danh sách nghệ sỹ trực thuộc Gia Hành đã vắng bóng nhất tỷ Dương Mịch. Nhiều bloggers cũng như fan cứng của Dương Mịch đều đã đăng tin xác nhận cô nàng đã chấm dứt hợp tác với Gia Hành.

Cùng với việc thay đổi chữ khắc con dấu của phòng làm việc Dương Mịch trước đó, càng tăng thêm khả năng cao Dương Mịch và Gia Hành đã "đường ai nấy đi", hiện tại fan chỉ chờ một thông báo chính thức.

Bên cạnh những lợi nhuận tài chính và danh tiếng, việc gắn bó với Gia Hành những năm qua khiến Dương Mịch cũng phải đánh đổi không ít. Dù Dương Mịch giúp nhiều đàn em phát triển sự nghiệp, được xem là một bà chủ mát tay nhưng việc bắt nàng tiểu hoa diễn thể loại phim ngôn tình để dìu dắt lứa nghệ sỹ mới đã khiến sự nghiệp của cô bị kìm hãm suốt thời gian qua. Những vai diễn gần đây của cô không được đánh giá cao, thậm chí bị đánh giá thụt lùi so với các nghệ sĩ cùng lứa.

Thế nên, việc Dương Mịch rời khỏi Gia Hành được cho là chuyện tốt đối với hướng phát triển trong tương lai của cô, được người hâm mộ vô cùng ủng hộ. Nàng tiểu hoa có danh tiếng, có địa vị cao, lại có tiền nên vấn đề ra riêng, có thành lập công ty mới hay gia nhập bên nào đi chăng nữa thì cũng có tiếng nói và sức ảnh hưởng. Quan trọng là nữ diễn viên hoàn toàn có quyền lựa chọn những dự án mà không bị gò bó, đóng khung trong thể loại ngôn tình để nâng đỡ đàn em như thời còn ở Gia Hành nữa.