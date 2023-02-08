Thêm một động thái chắc chắn Dương Mịch và Gia Hành đã 'đường ai nấy đi', tất cả chỉ chờ thông báo chính thức?

Sao quốc tế 08/02/2023 15:11

Theo như động thái mới nhất từ Gia Hành, netizen cho rằng đây chính là việc ngầm khẳng định việc Dương Mịch đã rời khỏi Gia Hành?

Dương Mịch được đánh giá là nữ diễn viên có vị thế cao trong giới giải trí Hoa ngữ và thâu tóm công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ. Nữ diễn viên không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng công ty mà còn là một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty, nắm trong tay 15% cổ phần và có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của Gia Hành.

Thêm một động thái chắc chắn Dương Mịch và Gia Hành đã 'đường ai nấy đi', tất cả chỉ chờ thông báo chính thức? - Ảnh 1

Nhờ sự lăng xê của Dương Mịch, các nghệ sĩ trẻ được tham gia nhiều dự án lớn cùng đàn chị và dần trở nên nổi tiếng. Các bộ phim gắn với tên tuổi của Gia Hành gồm Cổ kiếm kỳ đàm, Người phiên dịch, Phù Dao hoàng hậu, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Bạo phong nhãn, Hộc Châu phu nhân... Trong số các nghệ sĩ được Dương Mịch lăng xê thành sao nổi tiếng nhất chính là "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Thêm một động thái chắc chắn Dương Mịch và Gia Hành đã 'đường ai nấy đi', tất cả chỉ chờ thông báo chính thức? - Ảnh 2

Thế nhưng, thời gian vừa qua đã có nhiều bằng chứng cho thấy Dương Mịch chuẩn bị chia tay Gia Hành, đi tìm bến đỗ mới. Theo đó, sự bất đồng quan điểm khiến hai bên không thể duy trì mối quan hệ này được mãi khi trong danh sách nghệ sỹ trực thuộc Gia Hành đã vắng bóng nhất tỷ Dương Mịch. Nhiều bloggers cũng như fan cứng của Dương Mịch đều đã đăng tin xác nhận cô nàng đã chấm dứt hợp tác với Gia Hành.

Thêm một động thái chắc chắn Dương Mịch và Gia Hành đã 'đường ai nấy đi', tất cả chỉ chờ thông báo chính thức? - Ảnh 3

Cùng với việc thay đổi chữ khắc con dấu của phòng làm việc Dương Mịch trước đó, càng tăng thêm khả năng cao Dương Mịch và Gia Hành đã "đường ai nấy đi", hiện tại fan chỉ chờ một thông báo chính thức.

Bên cạnh những lợi nhuận tài chính và danh tiếng, việc gắn bó với Gia Hành những năm qua khiến Dương Mịch cũng phải đánh đổi không ít. Dù Dương Mịch giúp nhiều đàn em phát triển sự nghiệp, được xem là một bà chủ mát tay nhưng việc bắt nàng tiểu hoa diễn thể loại phim ngôn tình để dìu dắt lứa nghệ sỹ mới đã khiến sự nghiệp của cô bị kìm hãm suốt thời gian qua. Những vai diễn gần đây của cô không được đánh giá cao, thậm chí bị đánh giá thụt lùi so với các nghệ sĩ cùng lứa.  

Thêm một động thái chắc chắn Dương Mịch và Gia Hành đã 'đường ai nấy đi', tất cả chỉ chờ thông báo chính thức? - Ảnh 4

Thế nên, việc Dương Mịch rời khỏi Gia Hành được cho là chuyện tốt đối với hướng phát triển trong tương lai của cô, được người hâm mộ vô cùng ủng hộ. Nàng tiểu hoa có danh tiếng, có địa vị cao, lại có tiền nên vấn đề ra riêng, có thành lập công ty mới hay gia nhập bên nào đi chăng nữa thì cũng có tiếng nói và sức ảnh hưởng. Quan trọng là nữ diễn viên hoàn toàn có quyền lựa chọn những dự án mà không bị gò bó, đóng khung trong thể loại ngôn tình để nâng đỡ đàn em như thời còn ở Gia Hành nữa. 

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê

Nhan sắc của Dương Mịch lại thu hút nhiều sự chú ý trong những hình ảnh hậu trường mới nhất trên tạp chí.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Dương Mịch rời Gia Hành sao hoa ngữ phim hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê

Bỏ mặc thị phi bủa vây, Dương Mịch chính thức tái xuất màn ảnh rộng với drama hài đề tài trinh thám

Bỏ mặc thị phi bủa vây, Dương Mịch chính thức tái xuất màn ảnh rộng với drama hài đề tài trinh thám

Dân tình đào lại loạt ảnh Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh thời đóng chung trong Tân Hồng Lâu Mộng

Dân tình đào lại loạt ảnh Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh thời đóng chung trong Tân Hồng Lâu Mộng

Dương Mịch khởi kiện người vu khống cô là 'má mì'

Dương Mịch khởi kiện người vu khống cô là 'má mì'

Không để mọi chuyện đi xa, Vương Tuấn Khải đích thân lên tiếng nói rõ về mối quan hệ tình cảm với Dương Mịch

Không để mọi chuyện đi xa, Vương Tuấn Khải đích thân lên tiếng nói rõ về mối quan hệ tình cảm với Dương Mịch

Hậu ly hôn, Dương Mịch liên tục vướng phải thị phi không đáng có

Hậu ly hôn, Dương Mịch liên tục vướng phải thị phi không đáng có

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái