Dương Mịch khởi kiện người vu khống cô là 'má mì'

Sao quốc tế 07/02/2023 16:56

Không còn giữ im lặng, mới đây nữ diễn viên Dương Mịch đã chính thức đâm đơn kiện các cá nhân tung ra các tin đồn thất thiệt về cô.

Sinchew đưa tin, ngày 6/2 vừa qua, tòa án nhân dân Bắc Kinh đã thông tin rằng hiện đang thụ lý đơn kiện của Dương Mịch đối với hai bị đơn là hai người họ Tần và họ Hàn. Trong 30 ngày kể từ khi gửi thông báo đến hai bị đơn, nếu các đương sự không tham gia phiên tòa thì sẽ tiến hành xử án vắng mặt.

Dương Mịch khởi kiện người vu khống cô là 'má mì' - Ảnh 1

Thời gian gần đây, Dương Mịch liên tục vướng vào các tin đồn không hay như cô hẹn hò với đàn em kém nhiều tuổi là Vương Tuấn Khải. Không những vậy, cô còn được cho là "má mì" điều hành đường dây bán dâm có sự tham gia của các nghệ sĩ dưới trướng mình. Nguồn tin khi đó đã ám chỉ "một tiểu hoa sinh sau năm 1985, nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Bắc Kinh, hát dở, bị hôi chân, đã ly hôn... làm môi giới cho các nữ nghệ sĩ đi khách".

Đối diện với các tin đồn này, Dương Mịch cũng như cũ giữ im lặng tuyệt đối và không kiện tụng để tránh ồn ào. Tuy vậy, sự việc có lẽ đã "vượt ngưỡng chịu đựng" nên nữ diễn viên đã phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.

Dương Mịch khởi kiện người vu khống cô là 'má mì' - Ảnh 2

Dương Mịch là ngôi sao 8X hàng đầu Trung Quốc hiện nay. Người đẹp được biết đến với Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2...

Về đời tư, cách đây không lâu, có thông tin cho rằng Dương Mịch sẽ đón con gái là bé Tiểu Gạo Nếp về nhà chăm sóc vì Lưu Khải Uy sắp tái hôn. Tuy vậy, cha ruột của Nam diễn viên họ Lưu đã lên tiếng phản bác tin đồn này và khẳng định điều này sẽ không bao giờ xảy ra.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/2/2023: Dương Mịch sở hữu khối tài sản nhiều hơn Angela Baby, Bành Vu Yến chưa kết hôn và không có con như lời đồn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/2/2023: Dương Mịch sở hữu khối tài sản nhiều hơn Angela Baby, Bành Vu Yến chưa kết hôn và không có con như lời đồn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Vương Tuấn Khải diễn viên Dương Mịch sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/2/2023: Dương Mịch sở hữu khối tài sản nhiều hơn Angela Baby, Bành Vu Yến chưa kết hôn và không có con như lời đồn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/2/2023: Dương Mịch sở hữu khối tài sản nhiều hơn Angela Baby, Bành Vu Yến chưa kết hôn và không có con như lời đồn?

Không để mọi chuyện đi xa, Vương Tuấn Khải đích thân lên tiếng nói rõ về mối quan hệ tình cảm với Dương Mịch

Không để mọi chuyện đi xa, Vương Tuấn Khải đích thân lên tiếng nói rõ về mối quan hệ tình cảm với Dương Mịch

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn tung poster mới, hé lộ chemistry bùng nổ của cặp đôi

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn tung poster mới, hé lộ chemistry bùng nổ của cặp đôi

Lộ bằng chứng Dương Mịch và công ty quản lý chính thức 'đường ai nấy đi'

Lộ bằng chứng Dương Mịch và công ty quản lý chính thức 'đường ai nấy đi'

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/2/2023: Dương Tử sẽ công khai tình yêu trong năm 2023, Dương Mịch sẽ 'nên duyên' với Trần Hiểu trong dự án phim truyền hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/2/2023: Dương Tử sẽ công khai tình yêu trong năm 2023, Dương Mịch sẽ 'nên duyên' với Trần Hiểu trong dự án phim truyền hình?

Hậu ly hôn, Dương Mịch liên tục vướng phải thị phi không đáng có

Hậu ly hôn, Dương Mịch liên tục vướng phải thị phi không đáng có

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái