Dương Mịch khởi kiện người vu khống cô là 'má mì'

Không còn giữ im lặng, mới đây nữ diễn viên Dương Mịch đã chính thức đâm đơn kiện các cá nhân tung ra các tin đồn thất thiệt về cô.

Sinchew đưa tin, ngày 6/2 vừa qua, tòa án nhân dân Bắc Kinh đã thông tin rằng hiện đang thụ lý đơn kiện của Dương Mịch đối với hai bị đơn là hai người họ Tần và họ Hàn. Trong 30 ngày kể từ khi gửi thông báo đến hai bị đơn, nếu các đương sự không tham gia phiên tòa thì sẽ tiến hành xử án vắng mặt.

Thời gian gần đây, Dương Mịch liên tục vướng vào các tin đồn không hay như cô hẹn hò với đàn em kém nhiều tuổi là Vương Tuấn Khải. Không những vậy, cô còn được cho là "má mì" điều hành đường dây bán dâm có sự tham gia của các nghệ sĩ dưới trướng mình. Nguồn tin khi đó đã ám chỉ "một tiểu hoa sinh sau năm 1985, nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Bắc Kinh, hát dở, bị hôi chân, đã ly hôn... làm môi giới cho các nữ nghệ sĩ đi khách".

Đối diện với các tin đồn này, Dương Mịch cũng như cũ giữ im lặng tuyệt đối và không kiện tụng để tránh ồn ào. Tuy vậy, sự việc có lẽ đã "vượt ngưỡng chịu đựng" nên nữ diễn viên đã phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.

Dương Mịch là ngôi sao 8X hàng đầu Trung Quốc hiện nay. Người đẹp được biết đến với Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2...

Về đời tư, cách đây không lâu, có thông tin cho rằng Dương Mịch sẽ đón con gái là bé Tiểu Gạo Nếp về nhà chăm sóc vì Lưu Khải Uy sắp tái hôn. Tuy vậy, cha ruột của Nam diễn viên họ Lưu đã lên tiếng phản bác tin đồn này và khẳng định điều này sẽ không bao giờ xảy ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-khoi-kien-nguoi-vu-khong-co-la-ma-mi-553463.html