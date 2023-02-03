Lộ bằng chứng Dương Mịch và công ty quản lý chính thức 'đường ai nấy đi'

Sao quốc tế 03/02/2023 10:54

Sau loạt nghi vấn về việc Dương Mịch rời công ty Gia Hành để thực hiện tham vọng làm bà chủ toàn quyền, mới đây phòng làm việc của nữ diễn viên có động thái gây chú ý.

Dương Mịch được đánh giá là nữ diễn viên có vị thế cao trong giới giải trí Hoa ngữ và thâu tóm công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ. Nữ diễn viên không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng công ty mà còn là một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty, nắm trong tay 15% cổ phần và có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của Gia Hành.

Dương Mịch chính thức góp vốn vào công ty Gia Hành từ năm 2013. Công ty này sở hữu hơn 40 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng và tiềm năng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Chúc Tự Đan, Vương Nghệ Cẩn, Hoàng Mộng Oánh, Vương Nhất Phi, Lưu Mộng, Trương Bân Bân, Cao Vỹ Quang, Trương Vân Long, Lưu Nhuế Lân, Châu Kha Vũ... Gia Hành không chỉ quản lý nghệ sĩ mà còn sản xuất phim, đào tạo nhóm ca sĩ thần tượng.

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Thời gian gần đây, nhiều nguồn tin hậu trường cho biết Dương Mịch muốn rời khỏi Gia Hành để thành lập công ty riêng và nắm toàn bộ quyền điều hành. Song hai bên vẫn giữ thái độ im lặng trước những lời bàn tán.

Tuy nhiên, trong một thông báo mới nhất từ phòng làm việc của Dương Mịch thì cư dân mạng đã phát hiện ra “bằng chứng” cô nàng rời công ty.

Cụ thể, trong văn bản thanh minh đáp lại tin đồn quảng cáo bị gỡ của Phòng Làm Việc Dương Mịch vào ngày 02/02/2023, đã ghi như sau:

“Gần đây, phòng làm việc chúng tôi phát hiện có một số bộ phận người dùng internet và các phương tiện truyền thông tung tin, truyền bá các tin đồn nhảm ác ý về nữ sĩ Dương Mịch thông qua Weibo, Douban, Douyin, Zhihu, Wechat, Wechat Moments và các mạng lưới trực tuyến khác, nhằm dẫn dắt công chúng có sự hiểu lầm và đánh giá tiêu cực đối với nữ sĩ Dương Mịch, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền danh dự, gây ảnh hưởng xấu đến công việc, cuộc sống của nữ sĩ Dương Mịch.

Căn cứ vào các tình huống nêu trên, phòng làm việc chúng tôi và nữ sĩ Dương Mịch nghiêm túc tuyên bố như sau:

Một, đề nghị những người tung tin, phát tán thông tin sai sự thật chấm dứt hành vi xâm phạm quyền lợi, xoá bỏ các thông tin sai sự thật.

Hai, đề nghị công chúng không nên tin vào những tin đồn thất thiệt, ngưng truyền bá, phát tán thông tin không đúng sự thật, để tránh việc xâm phạm quyền lợi tạo thành tổn hại nghiêm trọng hơn.

Ba, phòng làm việc chúng tôi đã ủy thác luật sư tiến hành bảo toàn các chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền lợi, đồng thời thông qua pháp luật truy cứu trách nhiệm pháp lý của những người vi phạm, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nữ sĩ Dương Mịch.

Đề nghị người dùng internet lý trí và khách quan, không tin và lan truyền tin đồn, sử dụng các nền tảng internet một cách hợp pháp, cùng xây dựng và giữ gìn một môi trường internet tốt đẹp và lành mạnh.” - Nguyên văn văn bản từ phòng làm việc.

Lộ bằng chứng Dương Mịch và công ty quản lý chính thức 'đường ai nấy đi' - Ảnh 2

Ngoài những thông cáo có phần cứng rắn, bày tỏ thái độ của phòng làm việc thì cư dân mạng lại chú ý nhiều hơn đến dấu mộc của phòng làm việc. Mộc thanh minh đã không còn chữ “Gia Hành” nữa, mà được đổi thành “Phòng Làm Việc Văn Hóa Điện Ảnh Truyền Hình Thượng Hải Dương Mịch”. Đây có lẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc nữ diễn viên không còn dính líu đến Gia Hành. Tuy nhiên, tên weibo vẫn còn là Gia Hành Dương Mịch công tác thất (Phòng làm việc Gia Hành Dương Mịch).

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