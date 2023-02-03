Sau thời gian chật vật tìm chỗ đứng, 'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng khởi sắc trở lại nhờ bom tấn truyền hình

Sao quốc tế 03/02/2023 07:34

Nhờ bộ phim truyền hình "Cuồng phong", Lý Nhất Đồng đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Trước đó, cô bị xếp vào nhóm diễn viên khó bật lên hạng A trong giới giải trí.

Mới đây, Lý Nhất Đồng đăng tải một bài viết dài để chia tay vai diễn Mạnh Ngọc và bộ phim Cuồng phong. Nữ diễn viên cho biết được tham gia dự án là trải nghiệm tuyệt vời của cô.

Theo Lý Nhất Đồng, bạn diễn của cô đều là những "ông chú cao thủ". Cô viết: "Mỗi khi bắt đầu ngày mới, khi chưa bấm máy, tôi đã rất háo hức được cùng họ đối diễn. Tôi cảm thấy được gia nhập nhóm các ông chú xuất sắc bậc nhất giới giải trí".

Sau thời gian chật vật tìm chỗ đứng, 'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng khởi sắc trở lại nhờ bom tấn truyền hình - Ảnh 1

Theo Sina, Cuồng phong là dự án thành công và có sức bùng nổ nhất màn ảnh nhỏ Trung Quốc đầu năm 2023. Phim đạt lượng người theo dõi trung bình 3%, thời điểm cao nhất là 3,8%. Bên cạnh đó, lượt xem phim trực tuyến mỗi ngày đạt 400 triệu người. Điểm chất lượng của phim trên trang Douban tăng từ 8,7 lên 9,1 và được khán giả gọi là "phim đại bạo".

Thành công của phim giúp dàn diễn viên nhận được nhiều sự chú ý. Trong đó, Lý Nhất Đồng với vai nữ chính cũng trở thành tiểu hoa 9X có thành tích chiếu phim tốt, vượt qua thành tích của những đồng nghiệp cùng lứa như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Cổ Lực Na Trát, Lý Thấm...

Trước đó, Lý Nhất Đồng chật vật tìm chỗ đứng trong giới giải trí. Cô còn tự giễu bản thân là "thể hàn", ý chỉ nghệ sĩ khó nổi tiếng vượt bậc. Nhờ thành công của Cuồng phong, sự nghiệp của nữ diễn viên sẽ có bước tiến.

Sau thời gian chật vật tìm chỗ đứng, 'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng khởi sắc trở lại nhờ bom tấn truyền hình - Ảnh 2

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990. Khi mới 10 tuổi, cô bắt đầu học múa do người dì gợi ý với mục đích cải thiện tính khí. Sau một năm học múa, Lý Nhất Đồng được nhận vào trường Nghệ thuật Thâm Quyến khi mới học cấp hai. Tiếp đó, Lý Nhất Đồng nộp đơn vào một số trường múa ở Bắc Kinh, cuối cùng cô được nhận vào Khoa múa dân gian ở Học viện múa Bắc Kinh. Ngoài múa, Lý Nhất Đồng còn thông thạo thư pháp và thích ca hát.

Dự định ban đầu của Lý Nhất Đồng sau khi tốt nghiệp là mở một phòng trà kết hợp với múa. Nhưng sau một lần tình cờ giúp một người bạn trường điện ảnh làm một bộ phim ngắn, Lý Nhất Đồng cảm thấy mình có năng khiếu với diễn xuất nên đã chuyển hướng sang làm diễn viên.

Năm 2015, nhờ thành tích xuất sắc trong buổi thử vai, Lý Nhất Đồng có được vai chính trong bộ phim mạng giả tưởng Bán Yêu Khuynh Thành và chính thức bước chân vào làng giải trí.

Sau thời gian chật vật tìm chỗ đứng, 'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng khởi sắc trở lại nhờ bom tấn truyền hình - Ảnh 3

Năm 2017, bộ phim kiếm hiệp Tân Anh Hùng Xạ Điêu do Lý Nhất Đồng đóng vai chính được phát sóng. Vai diễn Hoàng Dung giúp tên tuổi cô ngày càng nổi tiếng và Lý Nhất Đồng đã giành được giải thưởng Ngôi sao phim truyền hình mới nổi hàng năm tại Liên hoan phim truyền hình chất lượng Trung Quốc.

Tuy nhiên không lâu sau đó bộ phim dần hạ nhiệt và Lý Nhất Đồng cũng ít được nhắc đến. Sohu nhận xét Lý Nhất Đồng có khả năng hóa thân vào các nhân vật tự nhiên, không gượng gạo, nhưng nét diễn chưa thực sự ấn tượng.

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