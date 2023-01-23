Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn tung poster mới, hé lộ chemistry bùng nổ của cặp đôi

Mặc dù đóng máy đã lâu nhưng dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch và Cung Tuấn vẫn nhận được sự chú ý của khán giả. Chính vì thế những thông tin mới nhất của dự án luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, weibo của dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã tung poster mới nhất để đón chào năm mới. Trong hình ảnh có thể thấy tạo hình mãn nhãn nhưng cũng không kém phần ma mị của cặp đôi Dương Mịch và Cung Tuấn. Ánh mắt đầy tình cảm của cặp đôi dành cho nhau hứa hẹn sẽ mang đến những phân cảnh chemistry bùng nổ khi lên sóng.

Trước đó, khi ekip sản xuất mới công bố loạt ảnh tạo hình đầu tiên, Dương Mịch đã được khen nức nở vì dáng vẻ ma mị, cuốn hút. Trang phục màu đỏ tươi có những đường cắt xẻ gợi cảm càng làm Dương Mịch trở nên xinh đẹp hơn. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Dương Mịch đóng vai hồ ly, mấy năm trước, Dương Mịch từng hóa thân thành Bạch Thiển ở Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và gây bão khắp Châu Á.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ đóng chính phần đầu tiên Nguyệt Hồng. Nội dung kể về cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đỗ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn). Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa, se duyên cho người khác nhưng lại không ngờ, chính họ cũng được ông tơ bà nguyệt định sẵn mỗi duyên tơ hồng.