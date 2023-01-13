Cảnh 'hiện nguyên hình' hồ ly của Dương Mịch trong Đường Cung Mỹ Nhân Thiên Hạ bỗng gây sốt trở lại vì 'vật thế thân' có gì đó sai sai

Dương Mịch là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Trong nhiều năm làm nghệ thuật với thành tích đáng nể, cô nàng đã sở hữu trong tay tài nguyên phim khủng. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến các vai diễn hồ ly. Nổi tiếng nhất là vai diễn hồ ly Bạch Thiển trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa.

Trước vai diễn Bạch Thiển của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa , ít ai biết, Dương Mịch từng vào vai hồ ly Thanh Loan tu luyện thành tiên trong Đường Cung Mỹ Nhân Thiên Hạ . Nhân vật Thanh Loan là một cô gái xinh đẹp nhưng lại có tính cách vô cùng lạnh lùng, có phần độc ác, nhẫn tâm. Mọi chuyện dần thay đổi khi cô vào cung làm gián điệp với thân phận phi tần của vua. Tuy mang thân phận gián điệp nhưng Thanh Loan lại bị lạc lối trong tình cảm với hoàng đế Lý Trị.

Chuyện không có gì để nói khi mới đây, mạng xã hội bất ngờ đào lại loạt khoảnh khắc của Dương Mịch trong trong Đường Cung Mỹ Nhân Thiên Hạ. Theo đó, đoạn clip ghi lại phân cảnh, nhân vật Thanh Loan hiện nguyên hình thành hồ ly trước mặt người mình yêu là hoàng đế Lý Trị. Tuy nhiên, do thời điểm quay bộ phim đó chưa có kĩ xảo hiện đại nên đoàn phim đã đưa hẳn một chú chó Samoyed trắng làm ‘vật thế thân’ cho màn hóa thân ‘hồ ly’ Thanh Loan.

Nhiều khán giả không khỏi dở khóc dở cười trước khoảnh khắc này của Dương Mịch. Họ cho rằng cũng là hồ ly nhưng giống loài hồ ly này lạ lắm. Chính vì điều này đã khiến Đường Cao Tông Lý Trị (Trịnh Quốc Lâm) không khỏi ngỡ ngàng trước màn biến hình của ái phi của mình.

Được biết, Đường Cung Mỹ Nhân Thiên Hạ lên sóng vào năm 2011, do “biên kịch vàng” Vu Chính chắp bút và được thực hiện nối tiếp thành công của bộ phim truyền hình Mỹ Nhân Tâm Kế. Cũng giống như Mỹ Nhân Tâm Kế, dự án này xoay quanh những cuộc đấu đá khốc liệt nơi cung cấm. Bối cảnh của phim vào đời Đường, giai đoạn trước khi Võ Tắc Thiên đăng cơ.

Hiện tại, Dương Mịch vừa đóng máy dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương và cô lại một lần nữa hóa thân thành nhân vật hồ ly. Các khán giả tiếp tục hóng chờ ngày phim lên sóng cũng như những thông tin tiếp theo liên quan đến Dương Mịch.