Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê

Sao quốc tế 08/02/2023 14:42

Nhan sắc của Dương Mịch lại thu hút nhiều sự chú ý trong những hình ảnh hậu trường mới nhất trên tạp chí.

Mới đây, tạp chí Wonderland đã công bố Dương Mịch trở thành người mẫu trang bìa cho tạp chí số tháng 2/2023. Phong cách lần này của cô nàng đi theo hướng quyến rũ, khí chất và đầy cá tính. 

Trở thành gương mặt trang bìa tạp chí lần này, Dương Mịch không làm người hâm mộ thất vọng với loạt tạo hình sang chảnh, khí chất. Bước sang tuổi 36, nữ diễn viên gây ấn tượng nhờ nét đẹp sắc sảo, mặn mà. Diện những mẫu váy áo gợi cảm, minh tinh 8X đã mang đến hình ảnh đẹp mê hoặc, khoe triệt để lưng trần quyến rũ cùng đôi chân dài cực nuột nà.

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 1

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 2

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 3

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 4

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 5

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 6

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 7

Trong khi người hâm mộ còn chưa hết xuýt xoa với vẻ đẹp "hút hồn" này thì loạt ảnh hậu trường cũng đã được hé lộ khiến ai nấy đều "đứng ngồi không yên" với thần thái đỉnh cao, cho thấy Dương Mịch không hổ danh là một trong những tên tuổi được săn đón hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ.

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 8

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 9

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 10

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 11

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 12

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 13

Dương Mịch cực khí chất trong loạt ảnh hậu trường chụp hình tạp chí: đôi mắt 'hút hồn' khiến fan không thể không mê - Ảnh 14

Dương Mịch sinh năm 1986, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm ăn khách như Thần điêu đại hiệp, Vương Chiêu Quân, Cung tỏa tâm ngọc, Phù Dao hoàng hậu, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa...

Về đời tư, cô kết hôn với tài tử Lưu Khải Uy năm 2014, có một con gái nhưng sớm “đường ai nấy đi” cuối năm 2018. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, người đẹp đặt sự nghiệp làm ưu tiên hàng đầu và vui vẻ với đời độc thân. 

Trong thời gian vừa qua, Dương Mịch liên tục vướng phải vô số thị phi cũng như thành tích phim ảnh không đạt được như mong đợi. Theo trang 163 đánh giá, Dương Mịch hiện gặp khó khăn khi tìm kiếm những dự án phù hợp độ tuổi. Song không thể phủ nhận, ngôi sao 8X vẫn là cái tên hàng đầu được các nhà sản xuất săn đón và tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí sau nhiều năm nỗ lực.

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