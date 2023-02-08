Bỏ mặc thị phi bủa vây, Dương Mịch chính thức tái xuất màn ảnh rộng với drama hài đề tài trinh thám

Sao quốc tế 08/02/2023 14:09

Bộ phim điện ảnh “Không có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được” mới đây đã chính thức khai máy, đồng thời công bố đội hình diễn viên chính.

Hôm nay (8/2), bộ phim điện ảnh hài với đề tài trinh thám "Không có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được" đã chính thức khai máy, đồng thời phát hành poster công bố đội hình dàn cast chính gồm có Dương Mịch, Vu Khiêm, Điền Vũ, Dư Ngai Lỗi, Lý Cửu Tiêu.

Theo poster chủ đề phim công bố, trong ảnh có bốn cánh tay duỗi ra từ sau bức màn đỏ ở rạp hát, đang chờ đợi để được thưởng thức nồi lẩu nóng hổi. Trong khi đó, ở ngay dưới bàn là một bàn tay đã không còn sức sống, khiến người xem không khỏi tò mò và hồi hộp.

Bỏ mặc thị phi bủa vây, Dương Mịch chính thức tái xuất màn ảnh rộng với drama hài đề tài trinh thám - Ảnh 1

Được biết, đây là một dự án được sản xuất bởi Giảng Vũ Sinh - từng nổi tiếng với những bộ phim đình đám như "Tôi không phải dược thần", "Lưu lạc địa cầu", "Ám sát tiểu thuyết gia", "Nhân thế gian"...

"Không có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được" là bộ phim nói về việc người tính không bằng trời tính, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt. Đây là câu chuyện giữa bốn kẻ không quen biết nhau tụ tập chia lời trong kho hàng ở hậu trường của rạp hát, bất ngờ bị liên lụy vào một vụ án mạng, nồi lẩu sôi sùng sùng thổi bùng lên tầng tầng bí ẩn hồi hộp, tham lam và lừa gạt khơi gợi vô vàn điểm ngoặt. Cuối cùng thân phận của bốn người dần được hé lộ và sự thật bí ẩn cũng bắt đầu xuất hiện...

Là một trong tứ tiểu hoa đán của nền điện ảnh Trung Quốc, có lượng fan đông đảo, Dương Mịch đang ở vị trí hàng đầu trong làng giải trí dù đã hoạt động trong giới điện ảnh hơn 20 năm. Những bộ phim cô nàng đóng đều giành được những thành công lớn và được lòng khán giả.

Bỏ mặc thị phi bủa vây, Dương Mịch chính thức tái xuất màn ảnh rộng với drama hài đề tài trinh thám - Ảnh 2

Trong sự nghiệp của mình, Dương Mịch ngoài tham gia vào những bộ phim truyền hình ăn khách, nữ diễn viên cũng nhiều lần góp mặt vào màn ảnh rộng Hoa ngữ như "Tú xuân đao 2:Chiến trường tu la", "Võ đang thất bảo", "Nắm giữ tình yêu", "Tiểu thời đại", "Bậc thầy chia tay", "Bên nhau trọn đời", "Tước tích", "Trí mạng đếm ngược", "Bảo bối nhi".

Bỏ mặc thị phi bủa vây, Dương Mịch chính thức tái xuất màn ảnh rộng với drama hài đề tài trinh thám - Ảnh 3

Bỏ mặc thị phi bủa vây, Dương Mịch chính thức tái xuất màn ảnh rộng với drama hài đề tài trinh thám - Ảnh 4

Bỏ mặc thị phi bủa vây, Dương Mịch chính thức tái xuất màn ảnh rộng với drama hài đề tài trinh thám - Ảnh 5

Thế nhưng, những bộ phim này không "bom xịt" thì cũng nhiều lần đưa Dương Mịch vào danh sách đề cử Nữ diễn viên tệ nhất giải Cây chổi vàng qua các năm. Chính vì thế, ở lần trở lại với "Không có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được" một bộ phim được đánh giá là có đề tài hấp dẫn, khán giả hy vọng rằng nữ diễn viên có thể một lần nữa chứng minh khả năng diễn xuất, giúp phim thu về thành công lớn. 

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