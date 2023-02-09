Không những vướng vào ồn ào đời tư, Dương Mịch còn 'tụt dốc' trong sự nghiệp vì lý do này

Đầu tháng 2/2023, cộng đồng mạng xôn xao trước tin đồn Dương Mịch hẹn hò với Vương Tuấn Khải (nhóm TFBoys), đàn em kém cô đến 13 tuổi. Tuy nhiên, họ nhanh chóng phủ nhận.

Kể từ kgi ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch hiện đã quay về cuộc sống độc thân. Tuy nhiên, không lâu sau đó, nữ diễn viên vướng tin đồn hẹn hò với Ngụy Đại Huân, sao nam kém cô 3 tuổi. Từ năm 2019 đến 2021, paparazzi nhiều lần "tóm" được cảnh cả hai về chung khách sạn, sánh vai đi dạo, mua sắm, ăn uống… Tuy nhiên, họ chưa bao giờ lên tiếng về nghi vấn yêu đương. Đến giữa năm 2021, nữ diễn viên úp mở đã chia tay Ngụy Đại Huân.

Không những vướng vào lùm xùm tình ái, nhiều khán giả còn "đào bới" lại thái độ của Dương Mịch trong quá khứ và chủ đề "thái độ ngôi sao của Dương Mịch" đang thu hút sự bàn tán của cư dân mạng. Cụ thể, nàng tiểu hoa 85 từng có hành động kém duyên khi đập máy quay của phóng viên.

Thời gian qua, cô cũng không ít lần dính ồn ào về thái độ ngôi sao khi tham gia đóng phim. Trong đó, bộ phim "Định luật 80/20 của tình yêu", Dương Mịch bị chê không chịu chuẩn bị kiến thức về vai diễn luật sư. Vậy nên cô đóng hời hợt và thiếu cốt cách của nhân vật.

Bên cạnh đó, cách đây không bao lâu, Dương Mịch bị tố nợ 100 triệu NDT (gần 360 tỉ đồng). Theo Sina, Dương Mịch bị một tài khoản mạng xã hội đăng bài cáo buộc mình và công ty quản lý cũ - Gia Hành lừa đảo. Giữa ồn ào, phía Dương Mịch và Gia Hành lên tiếng phủ nhận.

Ngày 7/2/2023, Sina đưa tin Tòa án Nhân dân Bắc Kinh thông báo đã thụ lý đơn kiện của Dương Mịch. Bị đơn là người họ Tần và Hàn. Trong đơn kiện, phía Dương Mịch tố cáo hai cá nhân trên loan tin đồn không đúng sự thật, bôi nhọ danh dự nữ diễn viên trên mạng xã hội. Dương Mịch yêu cầu những người này giải thích, đồng thời chủ động xóa mọi thông tin sai lệch liên quan đến cô, xin lỗi công khai và bồi thường tổn thất tinh thần vì vu khống cô làm "má mì".

Không chỉ vướng tin đồn tình cảm và nghi vấn mắc bệnh ngôi sao, Sự nghiệp của Dương Mịch bắt đầu có dấu hiện "tụt dốc" khi loạt tác phẩm phát sóng không gây được tiếng vang lớn. Điển hình là năm 2022 nối dài chuỗi thành tích phim ảnh thất bại của Dương Mịch. Hai tác phẩm Định luật 80/20 của tình yêu và Cảm ơn bác sĩ ra mắt nhưng diễn xuất của nữ diễn viên không được đánh giá cao.

Dương Mịch vừa bị bầu chọn là diễn viên gây thất vọng trong năm 2022. Nữ diễn viên "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" gặp khó khăn trong cách thể hiện nhân vật.

Ngày 20/12/2022, Sohu công bố danh sách các diễn viên đang lên và những ngôi sao gây thất vọng trong năm 2022. Dương Mịch góp mặt. Lý do là Dương Mịch không chuyên tâm vào diễn xuất. Trong đó, điểm chất lượng của các dự án do Dương Mịch đóng chính trên trang đánh giá Douban đều thấp. Người đàm phán chỉ nhận 3,5/10 điểm, Phù Dao hoàng hậu (4,6 điểm), Bạo phong nhãn (5,5 điểm), Hộc Châu phu nhân (4,8/10).