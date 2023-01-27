Dương Mịch 'gây bão' với tạo hình xinh đẹp trong show đón xuân, nhìn cận làn da mà choáng váng

Cụ thể, xuất hiện trong chương trình Bách Hoa Nghênh Xuân của đài CCTV, Dương Mịch chiếm trọn ánh nhìn nhờ hình ảnh yêu kiều tựa nữ thần. Nữ diễn viên "gây bão" với nhan sắc hoàn hảo không tì vết, body mảnh mai cùng khí chất xuất chúng. Thậm chí, nhiều người còn không thể nào tin nổi Dương Mịch đã 36 tuổi vì nhan sắc "bất chấp với thời gian", thần thái rạng rỡ, tươi tắn.

Thời điểm Tết cận kề, làng giải trí xứ Trung nhộn nhịp với vô vàn chương trình chào xuân được phát sóng vào dịp đặc biệt nhất trong năm. Trong số đó, mỹ nhân được nhắc tên nhiều nhất, chiếm sóng mạng xã hội thời điểm hiện tại chính là Dương Mịch .

Ngay cả khi ống kính ghi hình cận cảnh nhan sắc, công chúng lại càng thêm bị thu hút trước nét đẹp thanh tú, ngũ quan sắc sảo của Dương Mịch. Sắc vóc và thần thái của người đẹp họ Dương thật không hổ danh là mỹ nhân hạng A Cbiz.

Sau Mắt Bão không thành công, Dương Mịch lại trở về với vùng an toàn cùng Hộc Châu Phu Nhân, Định Luật Tình Yêu 80/20… Những dự án trên đều có điểm chung là thuộc tuýp ngôn tình “mì ăn liền”, trong đó Dương Mịch gắng sức tỏ ra trẻ đẹp nhưng chuốc lấy thất bại. Đã “chuyển hình nửa vời” mà còn bạo gan đóng với trai trẻ, tha thiết với ngôn tình lãng mạn nên Dương Mịch đành chịu thua.

Với phim Hồ yêu Tiểu Hồng Nương, Dương Mịch đảm nhận vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Theo thông tin từ ekip sản xuất thì nhân vật này có duyên cứu mạng đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) rồi đưa anh về núi Đồ Sơn tu luyện. Hai người sau đó rơi vào "lưới tình" và cùng nhau sát cánh chống lại kẻ ác.

Do đó, bước sang năm 2023, Dương Mịch vẫn có khả năng trở lại mạnh mẽ, ghi điểm trong lòng khán giả. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là cơ hội gần như cuối cùng để cô chứng minh bản thân.