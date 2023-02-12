Dương Mịch tái xuất điện ảnh sau những 'cú trượt dài' với những bộ phim truyền hình, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' cõi mạng?

Sao quốc tế 12/02/2023 19:35

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung háo hức trước thông tin vai nữ chính trong dự án điện ảnh mới mang tên "Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được" được giao cho Dương Mịch đảm nhận.

Nới đây, Dương Mịch xuất hiện trong phim trường với vai nữ chính trong dự án điện ảnh mới mang tên "Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được".

Xuất hiện ở địa điểm khai máy, Dương Mịch ăn mặc khá trẻ trung. Nữ diễn viên được khen xinh đẹp, tươi tắn dù đã 36 tuổi. Với dự án mới này, Dương Mịch đóng cùng Vu Khiêm, Điền Vũ. Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được thuộc thể loại phim hài chứ không phải cổ trang ngôn tình như các dự án trước đây Dương Mịch tham gia.

Dương Mịch tái xuất điện ảnh sau những 'cú trượt dài' với những bộ phim truyền hình, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 1Dương Mịch tái xuất điện ảnh sau những 'cú trượt dài' với những bộ phim truyền hình, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 2Dương Mịch tái xuất điện ảnh sau những 'cú trượt dài' với những bộ phim truyền hình, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 3Dương Mịch tái xuất điện ảnh sau những 'cú trượt dài' với những bộ phim truyền hình, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 4Dương Mịch tái xuất điện ảnh sau những 'cú trượt dài' với những bộ phim truyền hình, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 5

Sau khi dính ồn ào hẹn hò các diễn viên trong showbiz, Dương Mịch còn dính một số cáo buộc nợ nần gây ảnh hưởng đến uy tín của cô. Thêm vào đó, hai bộ phim Định luật 80/20 của tình yêu và Cảm ơn bác sĩ ra mắt cùng thời điểm nhưng vẫn không cứu vãn được sự nghiệp của Dương Mịch. Thậm chí, cô còn được bình chọn là diễn viên gây thất vọng nhất năm 2022.

Có thể thấy, những bộ phim thuộc mô típ "chị em" (tức nữ chính lớn tuổi hơn nam chính) đã không còn là thế mạnh của Dương Mịch. Truyền thông Hoa ngữ cho rằng nữ minh tinh cũng không thể "ăn mày quá khứ", mãi đóng khung mình ở các phim thần tượng, nhằm câu giới trẻ được.

Dương Mịch tái xuất điện ảnh sau những 'cú trượt dài' với những bộ phim truyền hình, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 6

Nhiều khán giả cho rằng, nội dung phim không quá đặc sắc nhưng đây cũng là nét mới trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Mịch. Có thể nói, sau thời gian "ngụp lặn" trong những bộ phim có điểm Douban kém, Dương Mịch dường như cũng ý thức được danh tiếng của mình đang tuột dốc. Cô đang cố gắng cứu vãn sự nghiệp khi chọn những hướng đi mới mẻ hơn so với trước đây.

Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được có nội dung xoay quanh 4 người không quen biết nhau, bất ngờ tụ tập để chia chác lợi nhuận trong kho hàng ở rạp hát. Chẳng biết vì lý do gì mà 4 người lại vô tình vướng vào 1 vụ án mạng mà vụ án này lại có liên quan đến chuyện ăn lẩu. Cuối cùng, thân phận của 4 người dần được hé lộ, sự thật về vụ án cũng được làm sáng tỏ.

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