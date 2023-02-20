Hé lộ lý do khiến Lưu Khải Uy bị Dương Mịch bỏ, netizen kiểu: 'Keo kiệt như này hỏi sao ai cũng chê'

Sao quốc tế 20/02/2023 11:45

Con người thật của Lưu Khải Uy khiến nhiều khán giả không khỏi phần ngạc nhiên.

Đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Dương Mịch bất ngờ thông báo kết hôn cùng Lưu Khải Uy. Cặp đôi nhanh chóng đón chào cô con gái đầu lòng trong sự chúc phúc của người hâm mộ. Tưởng chừng như cả 2 sẽ có được mái ấm trọn vẹn bên nhau dài lâu thì mọi chuyện chỉ kéo dài trong đúng 4 năm trước khi chuyện ly hôn của cặp đôi làm tốn không ít giấy mực của giới báo chí khi có thông tin cho rằng một trong 2 đã ngoại tình. 

Hé lộ lý do khiến Lưu Khải Uy bị Dương Mịch bỏ, netizen kiểu: 'Keo kiệt như này hỏi sao ai cũng chê' - Ảnh 1

Hé lộ lý do khiến Lưu Khải Uy bị Dương Mịch bỏ, netizen kiểu: 'Keo kiệt như này hỏi sao ai cũng chê' - Ảnh 2
Lưu Khải Uy và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, mới đây trên mạng liên tục xuất hiện hình ảnh Lưu Khải Uy hẹn hò cùng nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Cả hai đi chơi, đi chùa cùng nhau và không hề che giấu tình cảm. Thậm chí, Lý Hiểu Phong còn rất được lòng bố của nam diễn viên - người vốn luôn khó tính với con dâu cũ là Dương Mịch. 

Hé lộ lý do khiến Lưu Khải Uy bị Dương Mịch bỏ, netizen kiểu: 'Keo kiệt như này hỏi sao ai cũng chê' - Ảnh 3
Lý Hiểu Phong và Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có nguồn tin tiết lộ rằng mối quan hệ của Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong không công bằng. Chồng cũ Dương Mịch là người kén chọn, anh ta thường không mua những món đồ có giá trị cao cho bạn gái mới. Thậm chí, Lý Hiểu Phong phải là người chủ động làm mọi thứ, lại còn tổ chức lễ Tình nhân cho Lưu Khải Uy.

Thông tin này được đưa ra đã gây rất nhiều tranh cãi. Có người cho rằng đây là chuyện nội bộ gia đình Lưu Khải Uy người ngoài không thể biết được. Một số bộ phận netizen khác lại cho rằng nam diễn viên là một người khá keo kiệt nên đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho chuyện hôn nhân giữa anh và Dương Mịch đổ bể. 

Sau khi ly hôn với Dương Mịch, sự nghiệp của Lưu Khải Uy cũng chẳng phát triển nổi. Nam diễn viên hầu như ở ẩn và rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. 

Sự nghiệp tụt dốc đã đành, Dương Mịch tiếp tục nhận đả kích lớn từ bố Lưu Khải Uy

Sự nghiệp tụt dốc đã đành, Dương Mịch tiếp tục nhận đả kích lớn từ bố Lưu Khải Uy

Mới đây bố của Lưu Khải Uy đã lên tiếng ủng hộ bạn gái mới của con trai và ám chỉ cô hơn mọi mại so với Dương Mịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Dương Mịch - Lưu Khải Uy Lưu Khải Uy sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Sự nghiệp tụt dốc đã đành, Dương Mịch tiếp tục nhận đả kích lớn từ bố Lưu Khải Uy

Sự nghiệp tụt dốc đã đành, Dương Mịch tiếp tục nhận đả kích lớn từ bố Lưu Khải Uy

Điểm lại những scandal đình đám của Dương Mịch: Lườm nhân viên, bắt nạt bạn diễn đều có đủ

Điểm lại những scandal đình đám của Dương Mịch: Lườm nhân viên, bắt nạt bạn diễn đều có đủ

Hậu drama bủa vây, Dương Mịch tái xuất với diện mạo xinh đẹp ngất ngây

Hậu drama bủa vây, Dương Mịch tái xuất với diện mạo xinh đẹp ngất ngây

Netizen phát sốt trước thông tin Đường Yên sắp tái xuất Cbiz, đã vậy còn đối đầu với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Netizen phát sốt trước thông tin Đường Yên sắp tái xuất Cbiz, đã vậy còn đối đầu với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được khen ngợi là ngôi sao có phẩm chất tốt vì điều này, Dương Mịch ngồi không cũng 'dính đạn'

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được khen ngợi là ngôi sao có phẩm chất tốt vì điều này, Dương Mịch ngồi không cũng 'dính đạn'

Không để mọi chuyện đi xa, Vương Tuấn Khải đích thân lên tiếng nói rõ về mối quan hệ tình cảm với Dương Mịch

Không để mọi chuyện đi xa, Vương Tuấn Khải đích thân lên tiếng nói rõ về mối quan hệ tình cảm với Dương Mịch

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 2 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 50 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng