Hé lộ lý do khiến Lưu Khải Uy bị Dương Mịch bỏ, netizen kiểu: 'Keo kiệt như này hỏi sao ai cũng chê'

Con người thật của Lưu Khải Uy khiến nhiều khán giả không khỏi phần ngạc nhiên.

Đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Dương Mịch bất ngờ thông báo kết hôn cùng Lưu Khải Uy. Cặp đôi nhanh chóng đón chào cô con gái đầu lòng trong sự chúc phúc của người hâm mộ. Tưởng chừng như cả 2 sẽ có được mái ấm trọn vẹn bên nhau dài lâu thì mọi chuyện chỉ kéo dài trong đúng 4 năm trước khi chuyện ly hôn của cặp đôi làm tốn không ít giấy mực của giới báo chí khi có thông tin cho rằng một trong 2 đã ngoại tình.

Lưu Khải Uy và Dương Mịch - Ảnh: Internet Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, mới đây trên mạng liên tục xuất hiện hình ảnh Lưu Khải Uy hẹn hò cùng nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Cả hai đi chơi, đi chùa cùng nhau và không hề che giấu tình cảm. Thậm chí, Lý Hiểu Phong còn rất được lòng bố của nam diễn viên - người vốn luôn khó tính với con dâu cũ là Dương Mịch. Lý Hiểu Phong và Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet Tuy nhiên, có nguồn tin tiết lộ rằng mối quan hệ của Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong không công bằng. Chồng cũ Dương Mịch là người kén chọn, anh ta thường không mua những món đồ có giá trị cao cho bạn gái mới. Thậm chí, Lý Hiểu Phong phải là người chủ động làm mọi thứ, lại còn tổ chức lễ Tình nhân cho Lưu Khải Uy.

Thông tin này được đưa ra đã gây rất nhiều tranh cãi. Có người cho rằng đây là chuyện nội bộ gia đình Lưu Khải Uy người ngoài không thể biết được. Một số bộ phận netizen khác lại cho rằng nam diễn viên là một người khá keo kiệt nên đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho chuyện hôn nhân giữa anh và Dương Mịch đổ bể. Sau khi ly hôn với Dương Mịch, sự nghiệp của Lưu Khải Uy cũng chẳng phát triển nổi. Nam diễn viên hầu như ở ẩn và rất ít khi xuất hiện trước truyền thông.

Sự nghiệp tụt dốc đã đành, Dương Mịch tiếp tục nhận đả kích lớn từ bố Lưu Khải Uy Mới đây bố của Lưu Khải Uy đã lên tiếng ủng hộ bạn gái mới của con trai và ám chỉ cô hơn mọi mại so với Dương Mịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-ly-do-khien-luu-khai-uy-bi-duong-mich-bo-netizen-kieu-keo-kiet-nhu-nay-hoi-sao-ai-cung-che-557701.html