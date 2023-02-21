Trương Tịnh Nghi sắp sửa 'nên duyên' với Hồ Nhất Thiên trong dự án đề tài trọng sinh, netizen nhiệt liệt phản đối vì lý do này?

Sao quốc tế 21/02/2023 16:31

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Tencent hiện đang chuẩn bị khởi quay một dự án cố trang mới có đầu tư lớn mang tên Trường Nhai Trường. Theo đó hai vai diễn nam nữ chính đang đàm phán cùng Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Tencent hiện đang chuẩn bị khởi quay một dự án cố trang mới có đầu tư lớn mang tên Trường Nhai Trường. Theo đó hai vai diễn nam nữ chính đang đàm phán cùng Hồ Nhất ThiênTrương Tịnh Nghi.

Trương Tịnh Nghi sắp sửa 'nên duyên' với Hồ Nhất Thiên trong dự án đề tài trọng sinh, netizen nhiệt liệt phản đối vì lý do này? - Ảnh 1

Mặc dù cả Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi đều có visual đỉnh cao nhưng nhiều khán giả cho rằng cặp đôi không hợp với tạo hình cổ trang. Một số khác thì mong muốn thông tin Trương Tịnh Nghi đóng chính dự án này là sự thật, nếu như vậy đây là dự án cổ trang đầu tiên mà cô nàng tham gia.

Trương Tịnh Nghi sắp sửa 'nên duyên' với Hồ Nhất Thiên trong dự án đề tài trọng sinh, netizen nhiệt liệt phản đối vì lý do này? - Ảnh 2

Theo nguyên tác, nhân vật nam chính có câu chuyện lẫn tính cách không bằng nam phụ. Cụ thể, nam phụ giỏi giang, thâm tình, từng kết hôn với nữ chính. Nhưng nữ chính hiểu lầm nam phụ mà sau khi trọng sinh kết hôn với nam chính. Nam phụ tù đầu đến cuối đều hy sinh vì nữ chính, kết cục vì nữ chính mà bị lưu đày. Chính vì thế, có nhiều thông tin sẽ sửa lại một vài chi tiết của nam chính để hay hơn. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều fan hâm mộ không muốn idol của mình nhận dự án này.

Trường Nhai Trường được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng của tác giả Văn Đàn. Nội dung chính kể về nữ chính La Nghi Ninh vốn là tiểu thư trong một gia đình bình thường, mẹ mất sớm. Duyên đến bất ngờ, Lục Gia Học - con thứ của gia đình quyền quý cầu hôn nàng.

Trương Tịnh Nghi sắp sửa 'nên duyên' với Hồ Nhất Thiên trong dự án đề tài trọng sinh, netizen nhiệt liệt phản đối vì lý do này? - Ảnh 3

Tuy nhiên, hôn sự chưa thành thì nàng đã bị hại chết. Sống lại dưới thân phận một đứa bé bảy tuổi cùng tên, nàng gặp La Thận Viễn - người sau này sẽ trở thành Thừa tướng đương triều. Tình cảm của La Nghi Ninh và La Thận Viễn dần dần được bồi đắp. Trải qua muôn vàn sóng gió, hai người cuối cùng cũng được ở bên nhau.

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