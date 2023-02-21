Trương Tịnh Nghi dám làm một điều mà không phải những nàng tiểu hoa lứa 95 nào cũng làm được?

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi được công chúng biết đến nhiều hơn. Bên cạnh diễn xuất khá ổn trong lứa diễn viên mới thì nhan sắc của cô nàng cũng là điều khán giả quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những bức ảnh selfie của Trương Tịnh Nghi. Bên cạnh nhan sắc đỉnh cao và thần thái miễn chê, điều được dân mạng đặc biệt chú ý chính là độ chân thực ở mỗi tấm hình cô chụp. Thậm chí, một blogger có tiếng đã lên bài công nhận Trương Trịnh Nghi là người chụp ảnh chân thực nhất trong lứa tiểu hoa lứa 95 hiện nay.

Có thể thấy, Trương Tịnh Nghi rất nhiều lần chia sẻ những bức ảnh mặt mộc, không trang điểm hay ảnh được chụp bằng camera thường. Thậm chí khi phóng to những hình ảnh có thể thấy được một cách cặn kẽ nhất những hạt nhỏ li ti, cả lỗ chân lông và làn da cũng không bị mờ đi chút nào.

Nhiều khán giả khen ngợi nét đẹp thanh tú của Trương Tịnh Nghi khi sở hữu làn da mịn màng, đầy sức sống đáng mớ ước của bao người. Đây vừa là cách tương tác với người hâm mộ của cô nàng, cũng vừa là cách cô tạo nên "điều khác biệt" cho riêng mình.

Trương Tịnh Nghi được xem là một trong những nàng tiểu hoa đang lên của Cbiz. Cô trực thuộc Đông Thân Vị Lai - công ty quản lý văn hóa do Trần Khôn và Châu Tấn cùng hợp tác thành lập. Có thể nói, Châu Tấn đã dìu dắt Trương Tịnh Nghi từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp.