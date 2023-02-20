Ngoài những lời khen ngợi về dành diễn viên chính, thì bộ phim "Nghe nói em thích tôi" do Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh diễn chính cũng nhận về những tranh cãi.

Tuy chỉ mới đi qua chặng đường đầu, chưa tạo hiệu ứng truyền thông bùng nổ, nhưng bộ phim "Nghe nói em thích tôi" do Vương Sở Nhiên và Bánh Quán Anh đóng chính vẫn mang về một số thành tích nhất định. Cụ thể, tác phẩm được đặc điểm chỉn chu, hoàn chỉnh trong mọi mặt vốn là điểm mạnh của đạo diễn Dương Dương. Ngoài ra, một số khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc cũng như diễn xuất, độ tương tác ổn của dàn diễn viên. Sau 50 giờ phát hành, độ hot trên nền tảng Tencent liên tục tăng cao lập nhiều cột mốc mới bức phá con số 260.000 và chiếm giữ vị trí top đầu trong số các drama đang chiếu.

Ngoài những lời khen ngợi về ngoại hình, phim cũng nhận về những tranh cãi. Với "Nghe nói em thích tôi", khán giả có thể thưởng thức một mối tình lãng mạn có, bi thương có. Qua tất cả những biến cố, những lần được mất trong tình yêu sẽ tìm thấy điều đáng trân trọng trong cuộc sống. Câu chuyện giữa Nguyễn Lưu Tranh và Ninh Chí Khiêm cũng được chú ý.

Tuy nhiên mới đây, một phân cảnh tình cảm trong phim trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ninh Chí Khiêm tỏ tình, hỏi Lưu Tranh còn thích anh không nhưng cô phân vân, không có câu trả lời. Lúc này, anh đột ngột cưỡng hôn cô khá mạnh bạo. Khán giả khó chịu vì cảnh cưỡng hôn trên phim, thể hiện hành động cưỡng ép tình cảm của nam chính. Hình tượng nữ chính Lưu Tranh cũng bị chê quá yếu đuối, dễ dàng tha thứ cho Ninh Chí Khiêm dù từng bị đối xử phũ phàng. "Nghe nói em thích tôi" kể về Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) quay lại thành phố nơi mình lớn lên sau 7 năm, làm bác sĩ bổ túc ở khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Bắc Nhã. Không may, chồng cũ của cô là Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) lại là bác sĩ ưu tú nhất ở đây, chủ động dẫn dắt chỉ đạo cô, nhằm bù đắp tổn thương trong cuộc hôn nhân cũ. Hai người cùng kề vai chiến đấu, hợp tác cứu chữa bệnh nhân, từ đó nối lại sợi tơ hồng thuở xưa. Trong một lần tham gia đội cứu hộ ở châu Phi, Ninh Chí Khiêm trúng đạn lạc khi đang cấp cứu bệnh nhân. Nguyễn Lưu Tranh cứu anh khỏi thế ngàn cân treo sợi tóc. Trải qua sinh tử, hai người có cái nhìn khác về cuộc sống và bắt đầu một mối tình mới.

Không ăn theo danh xưng 'Tiểu Lưu Diệc Phi', Vương Sở Nhiên chứng minh mình là 'độc nhất vô nhị' bằng thực lực Vương Sở Nhiên hiện đang nhận được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo khán giả nhờ thành công của bộ phim "Nghe nói em thích tôi", đóng cùng nam chính Bành Quán Anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-tranh-cai-xung-quanh-bo-phim-nghe-noi-em-thich-toi-cua-vuong-so-nhien-va-banh-quan-anh-557553.html