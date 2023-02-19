Trương Mông cuối cùng cũng hối hận vì dao kéo quá đà, gián tiếp khiến sự nghiệp sụp đổ

Trương Mông sinh năm 1988, cô đến với nghiệp diễn ngay sau khi tốt nghiệp khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nhờ nhan sắc nổi trội, cô góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Tân Hồng Lâu Mộng, Mỹ Nhân Tâm Kế, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký,... khiến tên tuổi cô nàng nhanh chóng vụt sáng thành sao.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Trương Mông bất ngờ dùng đến dao kéo để nâng tầm nhan sắc của mình. Sau này dù có lên tiếng tháo sụn mũi giả và tạm biệt quá khứ nhưng tên tuổi cô giờ đã nguội, các đạo diễn không thèm tìm đến cô và trong suốt 3 năm ròng cô không có phim để đóng. Vì vậy, để mưu sinh thì cô phải bán hàng online.

Vào năm 2020, khi tham gia vào chương trình Tôi Là Diễn Viên 3, trong lúc chia sẻ về quãng thời gian khó khăn của mình, Trương Mông đã bật khóc nức nở và cho biết cô vô cùng hối hận khi đã can thiệp dao kéo. Nữ diễn viên tin rằng chính việc chỉnh sửa nhan sắc đã khiến con đường diễn xuất của mình tan thành mây khói.

"Điều hối hận nhất mà tôi đã làm cho đến ngày hôm nay là việc tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ." - Trương Mông tâm sự.

Nói về nhan sắc của Trương Mông sau phẫu thuật thẩm mỹ, nhà sản xuất, đạo diễn Vu Chính - người từng xem Trương Mông là 'nàng thơ' khi gia cho cô loạt vai diễn nổi tiếng - đã từng nói: "Nhìn chiếc mũi của em cao vút tận mây xanh, trông thật đáng sợ".

Thời gian gần đây, Trương Mông cùng với chồng của mình là nam diễn viên Hàn Quốc Kim Eun Sang (Tanas) kiếm tiền bằng cách livestream bán hàng trên Douyin (TikTok bản Trung). Có nhiều tin đồn cho rằng hai người gặp nhiều mâu thuẫn hôn nhân, tuy nhiên cặp đôi đã lên tiếng thanh minh và cho biết chỉ là cãi vả thông thường.