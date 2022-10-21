Choáng váng với tổng chi phí tổ chức lễ cưới 'đẹp như mơ' của Trương Mông và Kim Ân Thánh

Vào ngày 20/10 vừa qua, nữ diễn viên Trương Mông và MC Kim Ân Thánh (Kim Eun Sung) tổ chức lễ cưới truyền thống tại đảo Tam Á (Trung Quốc). Toàn bộ không gian tiệc cưới và khu vực lễ đài ngoài trời được trang trí bằng loài hoa lưu ly và hoa lồng đèn với tông màu trắng yêu thích của cô dâu. Tuy nhiên, hôn lễ của cặp đôi không có sự tham dự của gia đình nhà trai. Theo QQ, cha mẹ Kim Ân Thánh không kịp từ Hàn Quốc sang Trung Quốc vì dịch bệnh. Họ chúc phúc cho các con thông qua video.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thiên long bát bộ đăng tải loạt khoảnh khắc đẹp trong ngày trọng đại. Cô cảm ơn lời chúc phúc và sự giúp đỡ người thân, bạn bè giúp cô hoàn thành đám cưới trong mơ.