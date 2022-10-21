Choáng váng với tổng chi phí tổ chức lễ cưới 'đẹp như mơ' của Trương Mông và Kim Ân Thánh

Lễ cưới truyền thống của nữ diễn viên Trương Mông và MC Kim Ân Thánh (Kim Eun Sung) được tổ chức vào chiều ngày 20/10 vừa qua.
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Vào ngày 20/10 vừa qua, nữ diễn viên Trương Mông và MC Kim Ân Thánh (Kim Eun Sung) tổ chức lễ cưới truyền thống tại đảo Tam Á (Trung Quốc). Toàn bộ không gian tiệc cưới và khu vực lễ đài ngoài trời được trang trí bằng loài hoa lưu ly và hoa lồng đèn với tông màu trắng yêu thích của cô dâu. Tuy nhiên, hôn lễ của cặp đôi không có sự tham dự của gia đình nhà trai. Theo QQ, cha mẹ Kim Ân Thánh không kịp từ Hàn Quốc sang Trung Quốc vì dịch bệnh. Họ chúc phúc cho các con thông qua video.
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thiên long bát bộ đăng tải loạt khoảnh khắc đẹp trong ngày trọng đại. Cô cảm ơn lời chúc phúc và sự giúp đỡ người thân, bạn bè giúp cô hoàn thành đám cưới trong mơ.
Trong lễ cưới, cô dâu và chú rể không giấu được sự xúc động. Cả hai liên tục lau nước mắt khi thực hiện các nghi thức trọng đại để kết duyên vợ chồng. Trương Mông và Kim Ân Thánh trao nhau lời thề nguyện sống hòa hợp, viên mãn. Đặc biệt, hôn lễ của cặp đôi trai tài gái sắc này chỉ có 2 khách mời là người nổi tiếng, gồm phù rể là tài tử Trương Duệ và người đẹp Hải Lục làm phù dâu.
Theo iFeng, tổng chi phí tổ chức lễ cưới của Trương Mông lên đến hàng triệu USD. Riêng bộ trang sức bằng vàng, huyết ngọc mà cô đeo trong đám cưới truyền thống đã có giá hơn 10 triệu NDT (1,3 triệu USD).
Trước đó, Trương Mông và Kim Ân Thánh hẹn hò từ năm 2020, đến tháng 2 năm nay họ đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng. Chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ từng gây ồn ào, tốn không ít giấy mực của báo giới vì Trương Mông bị bạn gái của Kim Ân Thánh - Trần Mộc Mộc - tố là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của cô.