Trần Hạo Dân bị chỉ trích vì đùa cợt nhạy cảm về nhân vật có ý nghĩa trong văn hóa Trung Hoa

Không dừng lại ở đó, Trần Hạo Dân còn đăng tải lên trang cá nhân của mình nhiều hình ảnh về bộ phim Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến do anh và Tuyên Huyên đóng chính với lời giễu cợt: "Ăn rau 18 năm, chắc là sẽ ít bị mỡ máu, béo phì". Hành động này của nam tài tử đã khiến không ít khán giả phẫn nộ vì cho rằng anh đang đùa giỡn khiếm nhã về một người phụ nữ được đề cao trong văn hóa Trung Hoa.

Theo HK01, trong một buổi livestream gần đây, vợ chồng Trần Hạo Dân đã vừa ăn uống cùng các con, vừa trò chuyện với khán giả. Khi đó, con gái của nam tài tử mới hỏi: "Không phải rau dại đã bị Vương Bảo Xuyến đào hết rồi sao?". Nam diễn viên họ Trần đã đáp lại: "Cha đã tới chỗ của Vương Bảo Xuyến để lấy".

Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến được phát sóng vào năm 2012. Trong đó, Tuyên Huyên vai Vương Bảo Xuyến vì tình yêu với Tiết Bình Quý (Trần Hạo Dân) đã cãi lời cho và chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Sau đó, Tiết Bình Quý phải lên đường đánh giặc, Vương Bảo Xuyến chờ đợi ở quê nhà suốt 18 năm ròng.

Trong thời gian gần 2 thập kỷ Tiết Bình Quý đi biệt tích, Vương Bảo Xuyến đã sống vô cùng khó khăn, phải đào râu dại để ăn. Khi gặp lại, Tiết Bình Quý đã thắng trận nhưng lại cưới công chúa. Dù sau này hai vợ chồng có làm hòa nhưng Tiết Bảo Quý cũng qua đời ít ngày sau đó, Vương Bảo Xuyến lại tiếp tục cuộc sống cô độc.

Trong văn hóa Trung Hoa, Vương Bảo Xuyến được xem là hình mẫu người phụ nữ trung trinh, tảo tần và hết lòng vì tình yêu. Thậm chí, nhiều người dân tại đất nước tỷ dân cũng đồng tình Tiết Bảo Quý không xứng với người như Vương Bảo Xuyến.

Vì vậy, khi Trần Hạo Dân giễu cợt về nhân vật Vương Bảo Xuyến, anh đã bị khán giả chỉ trích rất nhiều. Công chúng cho rằng Trần Hạo Dân bên cạnh việc là một nghệ sĩ có đời tư bê bối thì cũng là người chồng không đứng đắn mà lại buông lời nhạo báng người phụ nữ đã hy sinh cả cuộc đời cho chồng, cho gia đình mình.

Trước cơn phẫn nộ từ khán giả, Trần Hạo Dân đã lên tiếng xin lỗi thông qua trang cá nhân của mình. Nam diễn viên mong khán giả lượng thứ vì những phát ngôn của mình trong thời gian qua.

"Tôi thành thật xin lỗi đông đảo cư dân mạng vì đã gây phiền nhiễu, chiếm dụng tài nguyên công cộng. Tôi thực sự đã phát ngôn không phù hợp." - Trần Hạo Dân viết.

Trần Hạo Dân cưỡng hôn và sàm sỡ Trần Gia Hằng khi đang say khiến nữ diễn viên bị tổn thương tâm lý nặng nề - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ồn ào lần này đã khiến cho loạt bê bối trong quá khứ của Trần Hạo Dân bị đào lại. Vào năm 2011, nam diễn viên bị bắt gặp cưỡng hôn Trần Gia Hằng khi đang say. Điều đáng nói là khi này tài tử họ Trần đã kết hôn cùng Tưởng Lệ Sa và vợ anh đang mang thai.

Sự việc này khiến Trần Gia Hằng bị tổn thương tâm lý và anh cũng bị công chúng chỉ trích thậm tệ. Sau đó, vợ chồng Trần Hạo Dân phải mở họp báo xin lỗi nữ diễn viên trẻ.

Chung Hân Đồng cũng lên tiếng tố cáo Trần Hạo Dân thường xuyên quấy rối cô - Ảnh: Internet

Cũng trong năm 2011, Chung Hân Đồng đã lên tiếng tố cáo Trần Hạo Dân thường xuyên quấy rối cô, nhiều lần đập cửa phòng khi cô đã say rượu, không tỉnh táo. Vì vậy, danh tiếng của anh đã bị tụt dốc không phanh và để lại vết nhơ còn mãi.