Trần Hạo Dân bị chỉ trích vì đùa cợt nhạy cảm về nhân vật có ý nghĩa trong văn hóa Trung Hoa

Sao quốc tế 21/10/2022 11:13

Nam diễn viên Trần Hạo Dân khiến công chúng phẫn nộ vì chế giễu một nhân vật được đề cao trong văn hóa dân gian Trung Hoa.

Theo HK01, trong một buổi livestream gần đây, vợ chồng Trần Hạo Dân đã vừa ăn uống cùng các con, vừa trò chuyện với khán giả. Khi đó, con gái của nam tài tử mới hỏi: "Không phải rau dại đã bị Vương Bảo Xuyến đào hết rồi sao?". Nam diễn viên họ Trần đã đáp lại: "Cha đã tới chỗ của Vương Bảo Xuyến để lấy".

tran hao dan 1
Trần Hạo Dân bị chỉ trích vì đùa giỡn khiếm nhã về Vương Bảo Xuyến - một người phụ nữ được đề cao trong văn hóa Trung Hoa - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, Trần Hạo Dân còn đăng tải lên trang cá nhân của mình nhiều hình ảnh về bộ phim Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến do anh và Tuyên Huyên đóng chính với lời giễu cợt: "Ăn rau 18 năm, chắc là sẽ ít bị mỡ máu, béo phì". Hành động này của nam tài tử đã khiến không ít khán giả phẫn nộ vì cho rằng anh đang đùa giỡn khiếm nhã về một người phụ nữ được đề cao trong văn hóa Trung Hoa.

Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến được phát sóng vào năm 2012. Trong đó, Tuyên Huyên vai Vương Bảo Xuyến vì tình yêu với Tiết Bình Quý (Trần Hạo Dân) đã cãi lời cho và chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Sau đó, Tiết Bình Quý phải lên đường đánh giặc, Vương Bảo Xuyến chờ đợi ở quê nhà suốt 18 năm ròng.

tran hao dan 2

Trong thời gian gần 2 thập kỷ Tiết Bình Quý đi biệt tích, Vương Bảo Xuyến đã sống vô cùng khó khăn, phải đào râu dại để ăn. Khi gặp lại, Tiết Bình Quý đã thắng trận nhưng lại cưới công chúa. Dù sau này hai vợ chồng có làm hòa nhưng Tiết Bảo Quý cũng qua đời ít ngày sau đó, Vương Bảo Xuyến lại tiếp tục cuộc sống cô độc.

Trong văn hóa Trung Hoa, Vương Bảo Xuyến được xem là hình mẫu người phụ nữ trung trinh, tảo tần và hết lòng vì tình yêu. Thậm chí, nhiều người dân tại đất nước tỷ dân cũng đồng tình Tiết Bảo Quý không xứng với người như Vương Bảo Xuyến.

tran hao dan 3

Vì vậy, khi Trần Hạo Dân giễu cợt về nhân vật Vương Bảo Xuyến, anh đã bị khán giả chỉ trích rất nhiều. Công chúng cho rằng Trần Hạo Dân bên cạnh việc là một nghệ sĩ có đời tư bê bối thì cũng là người chồng không đứng đắn mà lại buông lời nhạo báng người phụ nữ đã hy sinh cả cuộc đời cho chồng, cho gia đình mình.

Trước cơn phẫn nộ từ khán giả, Trần Hạo Dân đã lên tiếng xin lỗi thông qua trang cá nhân của mình. Nam diễn viên mong khán giả lượng thứ vì những phát ngôn của mình trong thời gian qua.

"Tôi thành thật xin lỗi đông đảo cư dân mạng vì đã gây phiền nhiễu, chiếm dụng tài nguyên công cộng. Tôi thực sự đã phát ngôn không phù hợp." - Trần Hạo Dân viết.

tran hao dan 4
Trần Hạo Dân cưỡng hôn và sàm sỡ Trần Gia Hằng khi đang say khiến nữ diễn viên bị tổn thương tâm lý nặng nề - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ồn ào lần này đã khiến cho loạt bê bối trong quá khứ của Trần Hạo Dân bị đào lại. Vào năm 2011, nam diễn viên bị bắt gặp cưỡng hôn Trần Gia Hằng khi đang say. Điều đáng nói là khi này tài tử họ Trần đã kết hôn cùng Tưởng Lệ Sa và vợ anh đang mang thai.

Sự việc này khiến Trần Gia Hằng bị tổn thương tâm lý và anh cũng bị công chúng chỉ trích thậm tệ. Sau đó, vợ chồng Trần Hạo Dân phải mở họp báo xin lỗi nữ diễn viên trẻ.

tran hao dan 5
Chung Hân Đồng cũng lên tiếng tố cáo Trần Hạo Dân thường xuyên quấy rối cô - Ảnh: Internet

Cũng trong năm 2011, Chung Hân Đồng đã lên tiếng tố cáo Trần Hạo Dân thường xuyên quấy rối cô, nhiều lần đập cửa phòng khi cô đã say rượu, không tỉnh táo. Vì vậy, danh tiếng của anh đã bị tụt dốc không phanh và để lại vết nhơ còn mãi.

Vợ chồng Trần Hạo Dân đăng ảnh hạnh phúc bên nhau giữa ồn ào ly hôn

Vợ chồng Trần Hạo Dân đăng ảnh hạnh phúc bên nhau giữa ồn ào ly hôn

Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa mới đây đã cùng nhau đăng tải những hình ảnh gia đình hạnh phúc giữa tin đồn ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Hạo Dân Tuyên Huyên Chung Hân Đồng sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng Trần Hạo Dân đăng ảnh hạnh phúc bên nhau giữa ồn ào ly hôn

Vợ chồng Trần Hạo Dân đăng ảnh hạnh phúc bên nhau giữa ồn ào ly hôn

Trước nghi vấn hôn nhân tan vỡ do chồng ngoại tình, vợ Trần Hạo Dân nói gì?

Trước nghi vấn hôn nhân tan vỡ do chồng ngoại tình, vợ Trần Hạo Dân nói gì?

Vợ chồng Trần Hạo Dân ly hôn vì nam tài tử có tính 'ham chơi'?

Vợ chồng Trần Hạo Dân ly hôn vì nam tài tử có tính 'ham chơi'?

Gia đình Trần Hạo Dân sống xa hoa, bị bóc mẽ chuyện 'than nghèo kể khổ' trong quá khứ

Gia đình Trần Hạo Dân sống xa hoa, bị bóc mẽ chuyện 'than nghèo kể khổ' trong quá khứ

Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba - Triệu Lộ Tư 'bất phân thắng bại' trên cuộc đua 'chuyển hình' phim ảnh

Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba - Triệu Lộ Tư 'bất phân thắng bại' trên cuộc đua 'chuyển hình' phim ảnh

Triệu Lộ Tư khoe xương quai xanh sắc lẹm, vòng eo con kiến săn chắc khiến dân tình mê mẩn

Triệu Lộ Tư khoe xương quai xanh sắc lẹm, vòng eo con kiến săn chắc khiến dân tình mê mẩn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 26 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 42 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI