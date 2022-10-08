Vợ chồng Trần Hạo Dân đăng ảnh hạnh phúc bên nhau giữa ồn ào ly hôn

Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa mới đây đã cùng nhau đăng tải những hình ảnh gia đình hạnh phúc giữa tin đồn ly hôn.

Theo 163, vào sinh nhật lần thứ 53 vừa qua của Trần Hạo Dân, nam tài tử và bà xã đã cùng nhau đăng tải lên mạng xã hội loạt ảnh gia đình hạnh phúc bên nhau, ngầm bác bỏ tin đồn ly hôn trước đó. Nam diễn viên viết: "Nhân dịp tuổi mới, mong rằng những điều không thật, tin tức giả dối sẽ cách xa chúng ta".

Trong khi đó, bà xã của anh, Tưởng Lệ Sa bày tỏ: "Những đứa trẻ rất chu đáo, chúng tự chuẩn bị bánh sinh nhật bí mật. Bọn trẻ nay đã lớn khôn rồi".

Trần Hạo Dân bên vợ và các con đón sinh nhật tuổi 53 - Ảnh: Internet

Trước đó, một nguồn tin trong ngành cho biết Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa sẽ hoàn thành thủ tục ly hôn sau khi kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc 1/10 kết thúc. Thời gian gần đây, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã nhau ngay cả khi đang livestream. Việc ly hôn được cho là do cả hai không thể hòa giải mâu thuẫn.

Trước đó, Tưởng Lệ Sa trong một buổi livestream đã bày tỏ rằng cô rất thất vọng về ông xã. Cô cho biết, trong kỳ nghỉ lễ này, Trần Hạo Dân đã nói dối có lịch quay phim nhưng thực tế là đi chơi bên ngoài. Tưởng Lệ Sa rất mệt mỏi và bất lực khi phải một mình chăm sóc 4 người con.

Trần Hạo Dân và vợ trước đó đều phủ nhận chuyện ly hôn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Trần Hạo Dân đã phủ nhận thông tin trên và cho biết anh thực sự làm việc trong đoàn làm phim chứ không phải đi chơi và không đi cùng bất kỳ người nào khác. Tưởng Lệ Sa cũng lên tiếng bác bỏ việc mình ly hôn: "Đừng tin vào tin đồn. Vợ chồng tôi không xảy ra mâu thuẫn, đều do người khác dựng chuyện. Vì thế chúng tôi không có bất kỳ vấn đề nào phải làm rõ. Tôi sẽ sống hạnh phúc và viên mãn".

Theo Sina, hiện tại khi không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Trần Hạo Dân không còn thu nhập cao như trước nữa. Với cương vị là trụ cột kinh tế, nam diễn viên nhận nhiều việc làm ở cả Hong Kong và Đại lục để kiếm nhiều tiền hơn lo cho gia đình.

Trước nghi vấn hôn nhân tan vỡ do chồng ngoại tình, vợ Trần Hạo Dân nói gì? Mới đây, mạng xã hội xứ Trung râm ran tin đồn Trần Hạo Dân ngoại tình, khiến cuộc hôn nhân 11 năm với Tưởng Lệ Sa đổ vỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-tran-hao-dan-dang-anh-hanh-phuc-ben-nhau-giua-on-ao-ly-hon-511249.html