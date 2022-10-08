Tân Hoa hậu Hong Kong 2022 nợ nần chồng chất vì thói tiêu hoang

Khi được giới truyền thông hỏi về khoản tiền nợ trên, Lâm Ngọc Vị tỏ ra cau có, biểu cảm mất bình tĩnh. Sau đó, cô phủ nhận chuyện nợ nần và cho biết tiền thưởng sẽ được quyên góp vào quỹ của TVB.

Trang On đưa tin, Tân Hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị hiện đang gánh trên vai khối nợ khổng lồ hơn 500.000 HKD (1,52 tỷ đồng) mà không có khả năng chi trả. Theo nhiều nguồn tin, người đẹp có thu nhập không cao, nhưng lại thích tiêu hoang và cô đang dự định dùng tiền thưởng từ cuộc thi Hoa hậu để thanh toán nợ nần.

Sau khi đăng quang, Lâm Ngọc Vị vấp phải nhiều tranh cãi. Cô bị tố là "mua giải", lợi dụng danh tiếng của bố mình để giành chiến thắng. Có tin đồn cô từng công khai sỉ nhục, khủng bố tinh thần một cô gái vì nghi ngờ bị người này cướp người yêu. Trước những tin đồn không hay về đời tư của mình, Lâm Ngọc Vị hoàn toàn bác bỏ.

Trước đây, HK01 từng đưa tin, Lâm Ngọc Vị không hề có một cuộc sống dư dả như nhiều người lầm tưởng. Trước khi trở thành tân Hoa hậu Hong Kong 2022, người đẹp phải bán bảo hiểm để kiếm tiền. Thậm chí cô từng phải dựa vào sự hỗ trợ của bạn trai là huấn luyện viên để duy trì cuộc sống.

Bên cạnh đó, Lâm Ngọc Vị vốn không được lớn lên trong vòng tay của cha. Tài tử Lâm Tuấn Hiền và vợ là Ôn Đế kết hôn vào năm 1994 nhưng sau đó ít lâu cả hai đã ly hôn vì nhiều bất hòa không thể hòa giải. Sau đó, Ông Đế đưa con gái chung của hai người là Lâm Ngọc Vị sang Anh sinh sống và ít khi liên lạc. Những năm gần đây, hai cha con mới có dịp tái ngộ và trở nên thân thiết hơn.

Theo HK01, nhà của Lâm Ngọc Vị và mẹ chỉ rộng khoảng 80 - 90m2 với đồ nội thất tầm trung. Phòng khách chỉ có 2 món là chiếc tivi và ghế sofa nhỏ đủ chỗ cho 3 người ngồi. Phòng ngủ của Hoa hậu Hong Kong 2022 cũng chỉ đủ diện tích để kê một chiếc giường và không có không gian thừa.