Gia cảnh bình thường của Hoa hậu Hong Kong 2022 trước khi đăng quang: Bán bảo hiểm kiếm sống, từ nhỏ phải sống xa cha ruột

Theo đó, trong thời gian 2 năm dịch bệnh kéo dài, showbiz Hong Kong gần như tê liệt, Lâm Ngọc Vị đã được bạn gái cũ của cha Lâm Tuấn Hiền giới thiệu cho công việc bán bảo hiểm để mưu sinh.

Trang HK01 đưa tin, Lâm Ngọc Vị không hề có một cuộc sống dư dả, tiêu pha thoải mái như nhiều người lầm tưởng. Trước khi trở thành tân Hoa hậu Hong Kong 2022, người đẹp từng phải bán bảo hiểm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Lâm Ngọc Vị vốn không được lớn lên trong vòng tay của cha. Tài tử Lâm Tuấn Hiền và vợ là Ôn Đế kết hôn vào năm 1994 nhưng sau đó ít lâu cả hai đã ly hôn vì nhiều bất hòa không thể hòa giải. Sau đó, Ông Đế đưa con gái chung của hai người là Lâm Ngọc Vị sang Anh sinh sống và ít khi liên lạc. Những năm gần đây, hai cha con mới có dịp tái ngộ và trở nên thân thiết hơn.

Tuy nhiên, Lâm Ngọc Vị từng trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, đến nỗi phải dựa vào sự hỗ trợ của bạn trai là huấn luyện viên để duy trì cuộc sống. Đã nhiều lần cô tạm dừng công việc của một người mẫu để lao động tay chân.

Theo HK01, nhà của Lâm Ngọc Vị và mẹ chỉ rộng khoảng 80 - 90m2 với đồ nội thất tầm trung. Phòng khách chỉ có 2 món là chiếc tivi và ghế sofa nhỏ đủ chỗ cho 3 người ngồi. Phòng ngủ của Hoa hậu Hong Kong 2022 cũng chỉ đủ diện tích để kê một chiếc giường và không có không gian thừa.

Chiến thắng của Lâm Ngọc Vị tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2022 gây ra nhiều tranh cãi, công chúng cho rằng ngôi vị Hoa hậu mà cô đạt được là do "dựa hơi" người bố nổi tiếng. Không những vậy, cô còn không được đánh giá cao về nhan sắc lẫn hình thể của mình. Trong quá khứ, cô từng gây tranh cãi khi thoải mái chia sẻ về những vấn đề nhạy cảm như "quan hệ tình dục", "kéo dài cuộc vui" và thậm chí thừa nhận mình có đến 5 người tình.

Trước thềm chung kết, Lâm Ngọc Vị chỉ được dự đoán sẽ dừng chân ở top 10, nếu may mắn hơn thì sẽ lọt vào được top 5. Với tài năng ở mức trung bình, hình thể và nhan sắc cũng không được đánh giá cao, người đẹp họ Lâm bị tố mua giải, dựa vào danh tiếng của gia đình để trở thành Hoa hậu.

Trước những lời đồn không hay về chiến thắng của mình, Lâm Ngọc Vị cho hay: “Tôi luôn làm việc chăm chỉ như bao đồng nghiệp để có thêm cơ hội phát triển. Tôi không muốn cứ mãi bị nhắc tới kèm gia thế của mình. Tôi từng làm gia sư, đầu bếp, bán bảo hiểm để duy trì cuộc sống và đam mê nghệ thuật. Và hiện tại, tôi tìm hào quang ở cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, thay vì dựa vào tên tuổi của cha".