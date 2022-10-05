Vợ chồng Trần Hạo Dân ly hôn vì nam tài tử có tính 'ham chơi'?

Sao quốc tế 05/10/2022 20:38

Vợ chồng Trần Hạo Dân hiện đang vướng phải tin đồn hôn nhân tan vỡ vì một động thái mới đây của Tưởng Lệ Sa.

Theo truyền thông Trung Hoa, một nguồn tin trong ngành cho biết Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa sẽ hoàn thành thủ tục ly hôn sau khi kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc 1/10 kết thúc.

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Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa vướng tin đồn ly hôn - Ảnh: Internet

Trước đó, Tưởng Lệ Sa trong một buổi livestream trước đó đã bày tỏ rằng cô rất thất vọng về ông xã. Cô cho biết, trong kỳ nghỉ lễ này, Trần Hạo Dân đã nói dối có lịch quay phim nhưng thực tế là đi chơi bên ngoài. Tưởng Lệ Sa rất mệt mỏi và bất lực khi phải một mình chăm sóc 4 người con.

Cũng trong buổi livestream này, khán giả nhận thấy Tưởng Lệ Sa suy sụp thấy rõ dựa trẻ vẻ ngoài tiều tụy của cô. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, Trần Hạo Dân đã phủ nhận thông tin trên và cho biết anh thực sự làm việc trong đoàn làm phim chứ không phải đi chơi và không đi cùng bất kỳ người nào khác.

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Trước những đồn thổi không hay về hôn nhân của mình, Tưởng Lệ Sa cuối cùng cũng lên tiếng và phủ nhận việc mình ly hôn: "Đừng tin vào tin đồn. Vợ chồng tôi không xảy ra mâu thuẫn, đều do người khác dựng chuyện. Vì thế chúng tôi không có bất kỳ vấn đề nào phải làm rõ. Tôi sẽ sống hạnh phúc và viên mãn".

Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa kết hôn vào ngày 11/7/2011 - đúng ngày sinh nhật của Tưởng Lệ Sa. cũng vì được tổ chức vào một ngày rất đặc biệt nên cô đã nhận được lời chúc từ người thân và bạn bè là: "Sinh nhật vui vẻ, song hỷ lâm môn".

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Đầu năm 2022, Trần Hạo Dân và bà xã Tưởng Lệ Sa bị bắt gặp đi xem nhà. Cặp đôi dự định sẽ chuyển sang sống tại một căn hộ rộng 300m2 để thuận tiện cho việc học của các con.

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