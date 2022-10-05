Siêu mẫu, diễn viên Mã Diễm Lệ nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng tỷ USD sau nhiều năm bị giám đốc đài CCTV Lang Côn phản bội.

Vừa qua, Mã Diễm Lệ đã đăng tải lên trang cá nhân một bức ảnh cho thấy cô đang bận rộn với nhãn hiệu thời trang của mình. Siêu mẫu diện trang phục thanh lịch, gọn gàng và nhận về nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc U50. Mã Diễm Lệ thành công ở tuổi 48 - Ảnh: Internet Mã Diễm Lệ viết: "Chỉ cần bạn cố gắng hết sức mình, ngay cả khi Thượng đế không cho bạn thứ bạn muốn, người chắc chắn sẽ cho bạn thứ tốt hơn".

Theo Sina, ở tuổi 48, Mã Diễm Lệ hiện nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng tỷ USD và vẫn chưa đi bước nữa. Cô đang tập trung hết mình cho việc phát triển sự nghiệp và kiếm tiền. Mã Diễm Lệ từng có gia đình hạnh phúc với giám đốc CCTV Lang Côn - Ảnh: Internet Tuy thành công trong sự nghiệp, Mã Diễm Lệ không hề có đường tình duyên suôn sẻ. Năm 27 tuổi, cô kết hôn với giám đốc Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) Lang Côn chỉ sau hai tháng hẹn hò. Trong thời gian người đẹp mang thai, chồng cô đã ra ngoài và ngoại tình với vũ công Lưu Nham. Sau nhiều nỗ lực níu kéo bất thành, Mã Diễm Lệ ly hôn vào năm 2011 và đem theo con gái về quê sinh sống.

Sau ly hôn, cô đưa con về quê phát triển ngành nông nghiệp trồng nấm - Ảnh: Internet Mã Diễm Lệ cũng sở hữu cho mình một thương hiệu thời trang riêng khá nổi tiếng - Ảnh: Internet Tại quê nhà, Mã Diễm Lệ đã mạnh tay đầu tư vào việc phát triển ngành trồng nấm, cũng là đặc sản của địa phương này với diện tích canh tác là 10.000 héc-ta. Nhờ đầu óc nhanh nhạy, thương hiệu nông sản của cô ngày càng phát đạt và trở nên vô cùng lớn mạnh. Bên cạnh đó, Mã Diễm Lệ cũng đã có cho mình một thương hiệu thời trang riêng từ năm 2002. Nữ người mẫu cũng là nhân vật đã thiết kế trang phục cho cầu thủ David Beckham tại Olympic Bắc Kinh 2008. Mã Diễm Lệ có cú 'trở mình' đầy ngoạn mục sau khi ly hôn - Ảnh: Internet Sau khi ly hôn chồng, cuộc sống của Mã Diễm Lệ có phần vất vả hơn nhưng cũng nhờ vậy mà cô có cơ hội chạm đến đỉnh cao. Từ một người mẫu, diễn viên, Mã Diễm Lệ hiện là một doanh nhân thành đạt, bước vào hàng ngũ những tỷ phú của Trung Hoa.

Quan Chi Lâm bán đấu giá bộ trang sức trị giá hàng trăm tỷ đồng vì lý do hết sức ý nghĩa "Biểu tượng nhan sắc Hong Kong" Quan Chi Lâm sắp tới sẽ bán đấu giá một phần của bộ sưu tập trang sức trị giá 304 tỷ đồng để làm từ thiện nhân dịp sinh nhật tuổi 60 của cô.

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