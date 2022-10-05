Quan Chi Lâm bán đấu giá bộ trang sức trị giá hàng trăm tỷ đồng vì lý do hết sức ý nghĩa

Sao quốc tế 05/10/2022 16:29

"Biểu tượng nhan sắc Hong Kong" Quan Chi Lâm sắp tới sẽ bán đấu giá một phần của bộ sưu tập trang sức trị giá 304 tỷ đồng để làm từ thiện nhân dịp sinh nhật tuổi 60 của cô.

Trang HK01 đưa tin, buổi đấu giá sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Quan Chi Lâm cho biết, mục đích cô bán đấu giá một phần của bộ sưu tập trang sức trị giá 100 triệu HKD (304 tỷ đồng) để lấy tiền quyên góp từ thiện, đồng thời chia sẻ tình yêu của mình đến với những người phụ nữ khác.

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Quan Chi Lâm bán đấu giá một phần của bộ sưu tập trang sức trị giá 286 tỷ đồng để lấy tiền làm từ thiện - Ảnh: Internet

"Những nữ trang này đều mang phong cách cổ điển, trang nhã và thanh lịch mà tôi yêu thích. Chúng cũng rất dễ kết hợp với trang phục. Mỗi món trang sức đều có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời tôi, lưu dấu nhiều kỷ niệm đẹp của tôi.

Tôi chân thành hy vọng bộ sưu tập của mình có thể tìm được chủ nhân mới trong cuộc đấu giá này. Một phần tiền thu được sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện để chia sẻ tấm lòng và tình yêu của tôi." - Quan Chi Lâm tâm sự.

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Được biết, sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Quan Chi Lâm đã sở hữu cho mình nhiều "bảo vật". Theo ước tính, cô có tới 51 món trang sức đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Cartier, Buccellati, Bulgari, Van Cleef & Arpels, Louis Vuitton, Boghossian... và nhiều viên kim cương, hồng ngọc, ngọc trai, ngọc lục bảo. Trong đó món đắt nhất là chiếc nhẫn kim cương ruby 12,64 carat, ước tính có giá trị khoảng 35 triệu HKD (106 tỷ đồng).

Vào ngày 24/9 vừa qua, Quan Chi Lâm đã tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 60 của mình và nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, người thân và khán giả. Công chúng đã không khỏi xuýt xoa trước sự trẻ trung và xinh đẹp của nữ minh tinh.

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Ở tuổi 60, Quan Chi Lâm tuy sống cô độc và không con cái, nhưng nhờ khối tài sản khổng lồ, cô vẫn dư dả tiêu pha. Nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống xa hoa của mình trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Hong Kong, Quang Chi Lâm thường xuyên bị bắt gặp mua sắm và dùng các sản phẩm cao cấp từ những thương hiệu xa xỉ bậc nhất. Nhờ chịu khó tích lũy, tổng tài sản ròng mà nữ minh tinh sở hữu rơi vào khoảng 500 triệu HKD (1.520 tỷ đồng), hiện cô đang sống trong một chung cư cao cấp trị giá 19,2 triệu USD (458 tỷ đồng).

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Trước đây, Quan Chi Lâm từng có mối quan hệ tình cảm với chủ tịch một tập đoàn lớn - ông Trần Thái Minh nhưng cả hai đã chia tay nhau vào năm 2018. Theo nhiều nguồn tin, vị chủ tịch này hiện đã có người khác, người này cũng đã sinh con cho ông.

'Biểu tượng nhan sắc Hong Kong' Quan Chi Lâm đón sinh nhật tuổi 60, nhan sắc trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến ai cũng xuýt xoa

'Biểu tượng nhan sắc Hong Kong' Quan Chi Lâm đón sinh nhật tuổi 60, nhan sắc trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến ai cũng xuýt xoa

Nữ minh tinh Quan Chi Lâm vừa qua đã đón sinh nhật thứ 60 bên cạnh những bạn bè thân thiết của mình.

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