Người tình mới của Uông Tiểu Phi lộ diện, là một người mẹ đơn thân?

Sao quốc tế 19/02/2023 21:14

Bạn gái mới của Uông Tiểu Phi được cho là một người phụ nữ đã từng kết hôn và có con riêng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, sau khi Trương Dĩnh Dĩnh công khai chia tay với Uông Tiểu Phi, nam doanh nhân được cho là đã có bạn gái mới. Điều này càng chắc chắn hơn khi trên MXh lan truyền bức ảnh anh dùng bữa cùng một người phụ nữ khác.

Người tình mới của Uông Tiểu Phi lộ diện, là một người mẹ đơn thân? - Ảnh 1

Theo đó, cách đây không lâu, một tài khoản đã đăng tải lên Internet bức ảnh chụp lại cảnh dùng bữa với Uông Tiểu Phi tại nhà riêng. Cư dân mạng cho rằng chủ nhân của bức ảnh này chính là tình mới của chồng cũ Từ Hy Viên.

Ngay lập tức, netizen đã tìm ra được trang cá nhân và danh tính của cô gái dùng bữa với Uông Tiểu Phi. Người này tên là Candy Yao, một blogger chuyên về lĩnh vực mẹ và bé.

Người tình mới của Uông Tiểu Phi lộ diện, là một người mẹ đơn thân? - Ảnh 2

Người tình mới của Uông Tiểu Phi lộ diện, là một người mẹ đơn thân? - Ảnh 3

Theo thông tin tìm hiểu được, Candy Yao đã từng có một đời chồng và một cô con gái riêng. Tuy nhiên, mối quan hệ của Uông Tiểu Phi và cô gái này vẫn là một ẩn số, liệu họ có thật sự hẹn hò hay chỉ là quan hệ hợp tác kinh doanh?

Trước đó, vào đầu năm nay, Trương Dĩnh Dĩnh đã công khai chia tay với Uông Tiểu Phi. Trong bài đăng của cô nàng, cô dùng nhiều lời lẽ ẩn ý chịu nhiều mệt mỏi và thiệt thòi vì bạn trai quá nghe lời mẹ.

Người tình mới của Uông Tiểu Phi lộ diện, là một người mẹ đơn thân? - Ảnh 4

Bên cạnh đó, mẹ của thiếu gia họ Uông là bà Trương Lan cũng liên tục bày tỏ không vừa ý Trương Dĩnh Dĩnh. Trong các buổi livestream, bà thường dùng lời lẽ không hay nói về cô, thậm chí còn để lại bình luận trong một buổi phát sóng của Trương Dĩnh Dĩnh: "Cô là một cô gái đầy mưu mô".

Uông Tiểu Phi chia tay hotgirl Trương Dĩnh Dĩnh, đã có bạn gái mới

Uông Tiểu Phi chia tay hotgirl Trương Dĩnh Dĩnh, đã có bạn gái mới

Trương Dĩnh Dĩnh xác nhận cô và doanh nhân Uông Tiểu Phi đã hoàn toàn chấm dứt quan hệ yêu đương.

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Từ khóa:   Uông Tiểu Phi Trương Dĩnh Dĩnh Từ Hy Viên sao Hoa ngữ sao châu Á

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