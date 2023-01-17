Không chịu nổi sức ép từ mẹ của Uông Tiểu Phi, Trương Dĩnh Dĩnh đã chủ động chia tay thiếu gia giàu có?

Trang Sina đưa tin, tối ngày 16/1 vừa qua, Trương Dĩnh Dĩnh đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bài viết với nội dung đầy ẩn ý: "Cảm ơn tình yêu nhu nhược của anh, tôi không chịu nổi gánh nặng này. Nhớ nghe lời mẹ anh. Tôi đã yêu, đã hận, nhưng hiện tại không hận nữa, tất cả đều là số phận".

Chỉ mới vài ngày trước, Trương Dĩnh Dĩnh đã đăng tải lên mạng xã hội những bài viết nói về chuyện tình cảm của mình với lời lẽ buồn bã. Sau đó, cô còn livestream khóc lóc, than trách bản thân đã làm gì để chịu nhiều bất công trong cuộc sống đến vậy.

Kèm theo bài viết này, Trương Dĩnh Dĩnh còn chia sẻ những bức ảnh chụp lại tin nhắn của cô và Uông Tiểu Phi . Trong đó, thiếu gia Bắc Kinh nói rằng Trương Dĩnh Dĩnh là người anh yêu nhất, bày tỏ ý định muốn kết hôn cùng cô, mua cho cô chiếc nhẫn kim cương thật lớn và cùng nhau sinh thật nhiều con.

Theo đó, thời gian gần đây, Trương Dĩnh Dĩnh đã bị công kích nặng nề trên mạng xã hội vì màn "đấu tố" của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên. Điều khiến công chúng quan tâm hơn là ngay trong buổi livestream này, bà Trương Lan - mẹ ruột Uông Tiểu Phi - đã vào xem và để lại bình luận mắng người đẹp này. Bà viết: "Bởi vì cô là một cô gái đầy mưu mô".

Được biết, đây không phải là lần đầu bà Trương Lan công kích bạn gái của con trai mình trên mạng xã hội. Đáp trả Trương Lan, Trương Dĩnh Dĩnh viết trên trang cá nhân: "Tôn trọng bà là một tiền bối, tôi luôn nói với Tiểu Phi rằng hiếu thảo là điều đầu tiên phải làm, từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ nói xấu bà, thật khó để hiểu được bà, nhưng dường như bà đang ép tôi phải vùng lên?

Tôi thực sự không biết là bà thực sự yêu con trai hay quen mồm mắng người. Bà quên mất đoạn tin nhắn gửi tôi bảo tôi chăm sóc Uông Tiểu Phi rồi sao. Tất cả mọi thứ tôi đều ghi âm lại, đừng ép buộc tôi".