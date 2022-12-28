Hôn nhân của Từ Hy Viên và DJ Hàn Quốc sau ồn ào 'đấu tố' với tình cũ Uông Tiểu Phi

Koo Jun Yup cho biết hôn nhân giữa anh và Từ Hy Viên vẫn bền chặt. Anh khẳng định việc thường xuyên sống xa nhau do lịch trình làm việc đối lập, sự bất đồng trong ngôn ngữ, văn hóa và những tin tức tiêu cực không ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Koo Jun Yup chia sẻ: "Tình yêu của chúng tôi sẽ chỉ khăng khít và ý nghĩa hơn theo thời gian".

Trang Sohu đưa tin, vào ngày 28/12, Koo Jun Yup ( DJ Koo ) - chồng Từ Hy Viên lần đầu xuất hiện trước truyền thông sau lùm xùm. Anh kiệm lời, tỏ ra dè dặt khi được truyền thông Singapore hỏi về các vấn đề đời tư. Nam ca sĩ Hàn Quốc có buổi biểu diễn ở đảo quốc sư tử vào đêm giao thừa 31/12.

Trước đó, nhiều blogger giải trí đưa tin Koo Jun Yup muốn bỏ rơi Từ Hy Viên, quay về Hàn Quốc sinh sống. Anh cũng vướng nghi vấn đã có vợ nhưng che giấu để đến với người đẹp xứ Đài vì nhìn trúng tài sản của cô.

Chính vì vậy, tuyên bố này của Koo Jun Yup đã "đập tan" tin đồn mối quan hệ vợ chồng giữa anh và ngôi sao Bong bóng mùa hè rơi vào bế tắc sau vụ lùm xùm với doanh nhân Uông Tiểu Phi - chồng cũ Từ Hy Viên.

Gần đây, gia đình Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi liên tục có những bài viết chỉ trích, bóc phốt lẫn nhau. Bà Trương Lan, mẹ của Uông Tiểu Phi, tố cáo con dâu có liên hệ với một người đàn ông, khẳng định nắm trong tay bằng chứng Từ Hy Viên ngoại tình.

Vì vậy, mối quan hệ giữa Đại S và chồng mới người Hàn Quốc là DJ Koo Jun Yup bị mang ra mổ xẻ. Một trong những bằng chứng được đưa ra là hình ảnh Koo Jun Yup tới Đài Loan vào năm 2018 với lời nhắn: "Đã lâu rồi không tới Đài Loan, đêm nay ở Đài Trung gặp em".

Sau đó, Từ Hy Viên có bài viết phủ nhận cô phản bội trong hôn nhân, mong Uông Tiểu Phi bình tĩnh để cùng giải quyết vấn đề và không làm tổn thương tới người không liên quan.

Vụ ồn ào tranh chấp tiền trợ cấp và đấu khẩu với gia đình Uông Tiểu Phi khiến hình ảnh của Từ Hy Viên và người thân bị ảnh hưởng tiêu cực. ETtoday cho biết giá trị thương mại của nữ diễn viên, Koo Jun Yup và em gái Từ Hy Đệ giảm mạnh. Họ được cho sẽ phải dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để bê bối lắng xuống.