Từ Hy Viên cấm Uông Tiểu Phi thăm con

Sao quốc tế 22/12/2022 12:09

Phía Từ Hy Viên đã đề nghị tòa ban hành luật cấm Uông Tiểu Phi thăm con trong phiên tòa diễn ra tại Đài Loan vừa qua.

Trang Sinchew đưa tin, phiên xét xử sơ thẩm của vụ kiện giữa Từ Hy ViênUông Tiểu Phi đã được diễn ra tại tòa án Đài Bắc vào ngày 19/12 vừa qua với sự vắng mặt của hai người mà chỉ cử luật sư đến dự. Phiên tòa được xử kín và kéo dài 1 giờ đồng hồ, đại diện của hai phía từ chối trả lời mọi câu hỏi của phóng viên.'

Từ Hy Viên cấm Uông Tiểu Phi thăm con - Ảnh 1
Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi vắng mặt tại phiên tòa - Ảnh: Internet

Theo Sohu, thông qua luật sư của mình, Từ Hy Viên yêu cầu Uông Tiểu Phi chu cấp tiền cho hai con thông qua một quỹ tín dụng. Nữ diễn viên yêu cầu quyền giám hộ về đề nghị hạn chế quyền thăm con của chồng cũ.

Từ Hy Viên cũng yêu cầu tiếp tục được sử dụng chiếc thẻ tín dụng hạn mức 2 triệu NDT (6,8 tỷ đồng) của Uông Tiểu Phi với "mục đích đặc biệt". Đồng thời cô sẽ tự trả tiền điện, từ bỏ tiền cấp dưỡng sau ly hôn theo hợp đồng ly hôn đã ký trước đó. Nữ diễn viên cũng sẽ sa thải các giúp việc, bảo mẫu mà chồng cũ thuê cho hai con trước để để tìm người khác.

Từ Hy Viên cấm Uông Tiểu Phi thăm con - Ảnh 2

Vụ kiện tụng ồn ào của Từ Hy Viên và chồng cũ khiến hình ảnh của cô bị xấu đi nhiều phần và đồng thời bị nhiều nhãn hàng quay lưng, hủy hợp tác. Trong suốt hơn 10 năm hôn nhân, cô gần như không hoạt động nghệ thuật mà sống bằng tiền chu cấp từ người chồng đại gia. Về những tin đồn xung quanh cuộc hôn nhân hiện tại, nữ diễn viên chọn cách im lặng, gần đây cô đăng lên trang cá nhân một tác phẩm nghệ thuật của chồng mới - DJ Koo - để ủng hộ anh.

Về phần Uông Tiểu Phi, anh vẫn chưa khỏi Covid-19 hoàn toàn. Trong buổi livestream hôm 20/12, nam doanh nhân cho biết rất buồn và mất mặt khi mẹ ruột nói những điều ngớ ngẩn khi phát sóng trực tiếp và trở thành trò cười trên mạng xã hội.

Từ Hy Viên cấm Uông Tiểu Phi thăm con - Ảnh 3

Bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi - sau khi chữa trị xong Covid-19 thì đã tiếp tục livestream bán hàng. Bà vẫn hay "đá xéo" gia đình nhà họ Từ nhưng bằng những lời lẽ dễ nghe hơn. Nhiều người cho rằng chính con trai đã nhắc nhở bà nên kiềm chế lại.

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