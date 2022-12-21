Em gái tiết lộ Từ Hy Viên suy sụp tinh thần hậu ồn ào với Uông Tiểu Phi

Sao quốc tế 21/12/2022 11:51

Nữ MC Từ Hy Đệ cho biết chị gái cô - Từ Hy Viên - đã gặp vấn đề về thần kinh trong những ngày qua vì ồn ào với chồng cũ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Từ Hy Đệ đã trở lại hoạt động sau ồn ào chồng cũ ngoại tình và có con riêng. Nữ MC xuất hiện với ngoại hình tươi trẻ cùng trang phục năng động, nổi bật.

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 Từ Hy Đệ trở lại hoạt động sau ồn ào chồng cũ ngoại tình và có con riêng - Ảnh: Internet

Cũng trong chương trình này, Từ Hy Đệ tiết lộ về tình hình của chị gái sau ồn ào với Uông Tiểu Phi. Cụ thể, cô cho biết Từ Hy Viên bị suy sụp tinh thần, luôn trong trạng thái buồn rầu và thậm chí tinh thần không ổn định. Đôi khi, nữ diễn viên còn nói những câu vô nghĩa mà không ai hiểu.

Thông qua câu chuyện về Đại S, Từ Hy Đệ kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến Từ Hy Viên thay vì đọc và tin vào những tin đồn không hay đang lan truyền trên mạng xã hội.

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Chia sẻ của Từ Hy Đệ khiến công chúng liên tưởng đến lời đấu tố trong quá khứ của Uông Tiểu Phi và vợ cũ. Cụ thể, thiếu gia Bắc Kinh từng tiết lộ rằng Từ Hy Viên bị tâm thần và dùng đơn thuốc của người khác để điều trị. Mỗi tháng, anh phải chi ra 1 triệu Đài tệ (800 triệu đồng) để mua thuốc điều trị cho vợ.

Tuy nhiên, mẹ của Từ Hy Viên đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Khi được liên hệ phỏng vấn, bà đã khóc rất nhiều và cho biết Đại S vốn bị động kinh kể từ sau khi sinh con trai và phải uống thuốc chống động kinh kể từ thời điểm đó.

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Ngoài ra, mẹ Từ Hy Viên còn tiết lộ thêm rằng cô phải uống thuốc chống căng thẳng trong thời gian gần đây vì chịu quá nhiều áp lực. Bà nhấn mạnh rằng cả hai loại thuốc kể trên đều được bác sĩ kê đơn đàng hoàng và không hề bất hợp pháp như những gì Uông Tiểu Phi đã nói.

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